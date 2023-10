La pregunta que descolocó al DT de Los Pumas a horas de la “final” ante Japón: "Es tu culpa, vos..."

El próximo domingo 8 de octubre, a partir de las 8 (hora de Argentina), Los Pumas buscarán la clasificación a los cuartos de final del Mundial de Francia 2023. El elenco nacional se medirá ante Japón por la última fecha del Grupo D, sabiendo que un triunfo o un empate lo depositará en la siguiente fase.

En la previa del encuentro, quien enfrentó los micrófonos fue Michael Cheika. El entrenador de la Albiceleste comenzó a palpitar lo que será el mano a mano ante los nipones hasta que llegó una pregunta que lo descolocó. “¿Pensaste que este puede ser tu último partido en Los Pumas? Se supone que cuando finaliza el Mundial terminás tu trabajo en Los Pumas. Por lo menos, eso es lo que tenemos entendido”, le consultaron al DT.

A Los Pumas le alcanza con un empate para asegurar su lugar en cuartos de final.

Sorprendido, el DT de Los Pumas respondió: “No entra en mi cabeza. Es la primera vez que pienso en eso (la derrota). Es tu culpa, vos lo pusiste en mi cabeza. No, no... Estoy convencido en este equipo. Hago mi parte con el equipo que amo mucho y nada, no va a ser mi último partido”

Para finalizar, el entrenador de Los Pumas sentenció: “Sabemos que se nos viene una final. Estamos muy cómodos de estar en esta situación, sabemos que podemos ir a los 80 minutos listos para hacer todo y estar preparados para eso. Después, en la cancha es el momento de disfrutar porque este tipo de situaciones son los mejores momentos para un jugador de rugby. Japón estuvo en los cuartos de final en el Mundial 2019 y nosotros no. Tenemos mucha voluntad de estar en la siguiente ronda”.