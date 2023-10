San Martín de Tucumán explotó contra Ceballos por las polémicas ante Riestra: "Un delincuente que..."

A la espera de la final entre Independiente Rivadavia y Almirante Brown, la Primera Nacional dio inicio al Reducido, el apasionante torneo de eliminación directa que decretará el segundo ascenso. Sin embargo, lo hizo con un arbitraje de Daniel Ceballos que podría considerarse como uno de los más polémicos de los últimos años. En Tucumán, Deportivo Riestra venció a San Martín por 1-0 y jugadores, hinchas y la institución norteña explotó tras el encuentro.

Mirá el video

El Ciruja peleó bien arriba en la zona A durante la larguísima campaña de 38 fechas y se quedó a las puertas de la definición por el primer ascenso. Así, tuvo que disputar los octavos de final del Reducido y enfrente le tocó Riestra. Como local y con ventaja deportiva, el conjunto tucumano se vio claramente perjudicado por el árbitro, que omitió varios foules insólitos por parte del Blanquinegro. Por eso, Nahuel Banegas, jugador del Santo, salió con todo en redes: "Basta de robar, se cagan en todo un año de trabajo", comenzó.

Sin sacar el pie del acelerador, el defensor de 27 años tiró toda su bronca contra Ceballos por Instagram: "Hay impresentables que no tienen que manejar más nuestro fútbol. Ya cansan con sus robos y encima nadie dice nada. Son una vergüenza", disparó. La sensación de haber sido perjudicado se notó en los hinchas de San Martín, que arrojaron cualquier cantidad de objetos contra Ceballos en el estadio Ciudadela.

El posteo de Banegas contra Ceballos.

Por su parte, Leandro Ciccolini, que sí fue expulsado por el árbitro, también se descargó en las redes sociales: "Lo que nos tocó vivir hoy no me pasó nunca en toda mi carrera. Que manchen este deporte tan lindo de esta forma no tiene nombre. Todo un año de trabajo e ilusión se va a la basura por un delincuente que prefiere llevarse un sobre a su casa", explotó.

El picante posteo de Ciccolini contra Ceballos.

Cabe destacar que Ceballos, recordado por la final de Copa Argentina entre Boca y Rosario Central, venía de otro partido plagado de polémicas como Almirante Brown-Temperley, en la última fecha. Allí, convalidó un gol dudoso y expulsó a tres jugadores del Gasolero, además del DT, en la victoria de la Fragata por 2-0 que le dio la clasificación para la final ante la Lepra.