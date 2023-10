La particular sentencia del Kun Agüero sobre Boca y la final de la Copa: "Yo creo que Boca está..."

Sergio Agüero reapareció en la TV para reaccionar al partido que jugaron este sábado Barcelona ante Real Madrid y se refirió a la final de la Copa Libertadores que Boca deberá jugar el próximo fin de semana ante Fluminense en Río de Janeiro.

Durante la transmisión realizada por la señal Star Plus, el Kun fue claro. "Yo creo que Boca está, por los jugadores que tiene y el equipo con el que llegó a la final, jugando normal porque no es que jugó ¡wow! Pero tiene un mérito Boca que los demás no tuvieron: defensivamente son fuertes, Chiquito (Romero) está muy bien".

"Muchos pueden decir que ganó todo por penales, bueno... Entonces los otros equipos por qué no fueron a los penales y ganaron por penales.... Para mí Boca está mucho mejor parado en este sentido por cómo viene jugando. Salvo que ahora Boca quiera hacer todo lo contrario a lo que viene haciendo y ahí es otra cosa".

"Pero si juega de la manera que viene jugando, tiene muchas chances, aunque Fluminense tiene buen equipo". El goleador histórico del Manchester City aseguró que Valentín Barco es un "jugadorazo, muy completo" y añadió: "Creo que después de esta final, pase lo que pase, ganando Boca o perdiendo, tiene muchas chances de salir. Porque son jugadores que hoy son imposibles de retener en Argentina y la verdad que es un pibe que ya puede tener un gran progreso en Europa".