El try de Argentina que recibió una ola de críticas en Inglaterra: “¡Horrible! ¡Parecía fútbol americano!”

Es anecdótico, pero Tomás Cubelli anotó, a sus 34 años, un try que pudo ser determinante en la historia de Los Pumas, ya que se constituía como el inicio de una remontada épica ante Inglaterra en el partido por la medalla de bronce del Mundial de Rugby. Lo cierto es que el equipo británico revirtió esa remontada y terminó quedándose con el premio, pero la jugada no pasó desapercibida.

Fueron los fanáticos ingleses los responsables de rescatar el try de Cubelli, para ir contra el arbitraje del partido, en base a la jugada previa al forzado apoyo de Cubelli, en la que reclamaron una ilegalidad.

El apoyo del medio scrum a los 35 minutos del primer tiempo no fue fácil. Primero, se necesitó que Juan Martín González se escape por la banda hasta ser tackleado. Luego, lo propio con Thomas Gallo rompiendo por dentro de la defensa. Después, Juan Cruz Mallía sumando metros contra los tackleadores, hasta que Cubelli terminó tirándose sobre la línea del in goal.

Mira el video

Sin embargo, en el origen de la jugada, Lucio Cinti parece haber abierto la pelota a González con un pase evidentemente hacia delante. Al menos, es la sensación que deja la imagen televisiva. Después del try, la jugada fue revisada por el TMO pero los árbitros de la videoasistencia terminaron convalidando.

La decisión arbitral despertó la furia de los simpatizantes de Inglaterra en las redes sociales. El diario británico The Sun recogió algunas quejas de usuarios, que expresaban: "¿Cómo es que el árbitro ve el pase adelantado, pide que lo revisen y le dan el visto bueno? ¿Está el TMO mirándolo de cabeza?". Otro comentó: "Si World Rugby quiere convertir un ridículo partido muerto en un evento serio, necesita oficiarlo como tal". Finalmente, otro apeló a la ironía: "¡Horrible decisión! Parecía fútbol americano".

El try pudo ser clave porque llegó cuando el marcador estaba 16-3 en favor de los europeos, lo que permitió sumar con otro penal e ir al descanso con otra expectativa. Un nuevo try, de Santiago Carreras, puso a Los Pumas por delante y con la posibilidad de sumar la medalla de bronce por primera segunda vez. Pero un rápido try de Inglaterra le permitió volver al frente del marcador con una diferencia de 3 que custodiaron hasta el cierre.