El DT que Cheika recomendó para Los Pumas en caso de dar un paso al costado: “Como entrenador es muy bueno…”

Los Pumas no pudieron cerrar el Mundial de Rugby con una victoria ante Inglaterra, que le hubiese permitido quedarse con el tercer puesto de la competencia. El doloroso momento que vivió el equipo anímicamente parece tapar por ahora una novedad para nada menos importante, que la Unión Argentina de Rugby deberá resolver en el corto plazo: Michael Cheika.

Al head coach australiano se le termina el contrato con el organismo y en caso de que se decida una continuidad del proceso, se deberá llegar a un nuevo acuerdo. Es por eso que también se alimenta el rumor sobre una posible salida. Cabe destacar que asumió en marzo del 2022.

El australiano Michael Cheika. Foto: EFE.

"No tengo ni idea; ni siquiera lo pensé. Iré a Argentina antes de fin de año y hablaremos de cómo salieron las cosas y que depara el futuro, pero no es lo que estoy pensando ahora. Estoy totalmente decepcionado por todos, nuestros hinchas, nuestra gente, porque creo que merecíamos ganar y por una razón u otra no lo hicimos", respondió cuando se lo consultó sobre el tema.

Eso sí, casi sin querer, terminó postulando a uno de sus colaboradores si, llegado el caso, al australiano le toca seguir su carrera lejos de Argentina. "Tengo una muy buena relación con la UAR. Cuando vine en 2022 el plan era hacer esto por dos años para preparamos para el Mundial. Claro que Felipe Contepomi está próximo, es muy bueno como entrenador. Es la conversación que tendremos juntos para decidir cuál es la mejor situación para Los Pumas en los próximos años. Si pensamos que lo mejor es ir a un próximo paso con Felipe, hacemos eso. No importa si estoy o no con el equipo, quiero que este equipo pueda ganar, que sea exitoso, y tiene una parte de mi corazón muy grande. No sé exactamente qué va a pasar, no hablamos de esto antes, hoy estoy muy tranquilo", señaló Cheika.

Felipe Contepomi fue postulado por Cheika.

Cheika está al frente de Los Pumas desde hace 19 meses. Durante ese lapso disputó 23 partidos, con un saldo de once triunfos y doce derrotas, anotando 64 tries y sufriendo 78. En su ciclo se consiguieron valiosos triunfos como visitante ante Nueva Zelanda, Australia e Inglaterra, aunque también hubo flojos desempeños frente a Escocia, Australia y Gales.