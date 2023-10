"La primera final": así vive el Deportivo Maipú su camino hacia el ascenso

El Deportivo Maipú jugará el Reducido de la Primera Nacional, como primer rival deberá enfrentar a San Martín de San Juan. El partido se disputará en el Omar Higinio Sperdutti, el 29 de octubre a las 16. El Cruzado afrontará uno de los partidos más importantes de su hsitoria ante el conjunto sanjuanino.

Santiago Moyano, defensor del Botellero, charló con MDZ Radio 105.5 FM y expresó que "obviamente aún estamos con la frustración de no poder haber terminado bien el torneo, no pudimos cerrar el total de las fechas con un triunfo más allá de que nos iba a posicionar mejor en la tabla. Lo mejor hubiera sido terminar ganando para redondear todo lo bueno que habíamos hecho".

"La mayoría conoce cómo es el Reducido, puede pasar cualquier cosa, más en esta instancia que es el primer partido y que se juegue en nuestra cancha nos da otra confianza. Ya cambiamos el chip, estamos pensando en el próximo partido, sabemos que va a ser mucho más importante de lo que ya jugamos. Va a ser nuestra primer final, así que ya estamos enfocados en eso", agregó.

El equipo había arrancado muy bien el torneo, pero sobre el final comenzó a perder regularidad. Moyano opinó que "tenemos que recuperar la regularidad que teníamos para jugar, el hacer nuestro juego y corregir los errores que hemos cometido, que fueron detalles y por eso perdimos puntos. Es muy importante revertir eso ahora para el Reducido porque es una final. Es un partido único que si lo perdes te vas a tu casa, no tenemos margen de error. Hay que recuperar lo que éramos y vamos a ir a ganar como lo hacíamos antes".

Los hinchas del Botellero se ilusionan con el Reducido. Crédito: Facebook Club Deportivo Maipú.

"Vamos a buscar el triunfo pero tampoco vamos a ser ilusos, tenemos que hacer un partido inteligente y sabemos que tenemos la ventaja. No nos queremos conformar esperando a ver qué pasa porque eso no nos identifica. Nosotros queremos ganar siempre, eso es lo que nos trajo hasta donde estamos hoy y el torneo que hemos hecho, no vamos a cambiar de idea", sentenció.

Además, argumentó que "siento que nos falta la victoria para poder volver a agarrar la confianza que teníamos, más allá de saber que un empate nos deja adentro. Creo que una victoria nos va a dar otro plus, ese que teníamos cuando salíamos a ganar en cualquier cancha. Ganar sería fundamental".

Y cerró: "Va a empezar un torneo nuevo, vamos a tener que descansar la cabeza para afrontar la próxima semana de la mejor manera. Hay que redoblar esfuerzos porque es un desafío nuevo, acá empezamos todo de cero, así que estamos con los pies sobre la tierra y vamos a seguir laburando".

Escuchá la nota completa: