La durísima frase de Kily González sobre los arbitrajes en Boca-Unión: “En el partido anterior nos robaron un gol y en este…”

Unión se fue con las manos vacías de la Bombonera. El elenco de Santa Fe cayó por 2-1 ante Boca en un encuentro en el que disputó poco más de 60 minutos con un hombre de menos por la expulsión, por roja directa, de Franco Calderón. Tras el encuentro el Kily González manifestó todo su enojo por esa jugada puntual.

Para comenzar, refiriéndose a una de las jugadas que marcó el partido, manifestó: "Lo de la expulsión, no dudó ni un segundo en hacerlo. La miré diez veces a la jugada y creo que no es para expulsarlo. Es para tarjeta, pero por más que diga lo que diga ahora, es siempre lo mismo. Es muy difícil".

MIrá el video

Sobre el mismo tema, Kily González expresó: "En el fútbol, no quiero que me regalen cosas, pero tampoco quiero cuestionar la mala fe de los árbitros. Todos se equivocan, nosotros también nos equivocamos. Me sorprendió, porque viendo la jugada no es roja. La de Merentiel fue peor que la de Franco".

"Por más que diga lo que diga, nosotros perdimos el partido. Como nos pasó el partido anterior que nos robaron el gol, en este me voy con el sabor de que no fue para expulsión", sentenció el director técnico de Unión, quien recordó la polémica en el encuentro disputado ante Boca, en Santa Fe, por la pasada Liga Profesional.