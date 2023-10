La tajante frase de Capria sobre los insultos del hincha de Racing contra él: "No lo imaginaba, pero..."

Rubén Capria es cara visible de este momento de Racing, aquejado por la disconformidad del hincha, quienes ante los últimos resultados, derrota en el clásico ante Independiente mediante, exigió la salida y conclusión del proyecto deportivo de Fernando Gago.

Sin embargo, la calma no llegó al Cilindro de Avellaneda, que comienza a exigir nuevas cabezas para ver un cambio en el presente futbolístico. Entre esas cabezas está, claramente, la del mánager del club. En el encuentro ante Platense, luego del clásico, la gente pidió mediante cánticos que abandone el club, con insultos incluidos.

Mirá el video

Capria es considerado ídolo de Racing, por lo hecho en su etapa como futbolista. Sin embargo, lejos de ese afecto, ahora el directivo debe responder si se imaginaba que lo iban a insultar en el Cilindro. "Uno nunca piensa que le va a pasar. Por eso digo que los avatares de la gestión tienen estás cuestiones. Pienso en que, a pesar de cómo el equipo viene trabajando y los últimos años buenos que tuvimos, siempre se hizo hincapié en las cosas negativas. Nunca se habla de los partidos importantes que se han ganado, solo se habla de los que perdimos. Siempre hubo una situación negativa que es producto de la ilusión que género el equipo. Porque el año pasado tuvimos un año excepcional desde lo futbolístico. Yo ahí me sentía muy feliz y satisfecho", confesó.

Luego, agregó: "Pero después te pasa que todo es tan cambiante y se tornó una situación de mucha negatividad y yo soy cara visible de eso. Si me decís que me lo imaginaba te digo 'no'. Pero en la adversidad se ve cómo las personas responden".

Después, volvió a referirse al tema cuando lo consultaron por los insultos a Sigali, otra particularidad llamativa del hincha de Racing ya que el central es el capitán y referente del equipo. "Que a un director deportivo lo insulte todo el estadio no es normal. No es habitual", reconoció. Lo cierto es que el mánager no piensa en renunciar y sigue en la búsqueda de un DT para la Academia.