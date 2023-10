Gimnasia clasificó al Reducido y Joaquín Sastre habló de su futuro

Gimnasia y Esgrima de Mendoza es pura alegría. Luego de la tremenda goleada sobre Guillermo Brown de Puerto Madryn por 5 a 0 que decretó el pase al Reducido, las voces post triunfo dejaron varias cosas para analizar. Una de ellas tiene que ver con Joaquín Sastre y su posible futuro al margen de lo que será el papel del Lobo en esta Primera Nacional. El entrenador habló pensando más allá de Quilmes y sembró la duda para lo que vendrá.

"Ha sido una temporada muy dura y extenuante. Hemos tenido muchos viajes, jamás paramos ni un segundo en una zona que no tuvo ni una semana de descanso. No puedo pensar más allá de Quilmes y luego veremos qué pasa. Todos saben lo que significa Gimnasia para mí porque me dio la oportunidad de iniciar mi carrera, lo que lo hace muy especial. Lo analizaremos en una charla con Fernando Porreta cuando sea el momento", dijo el entrenador mensana a la salida del vestuario con la clasificación en el bolso.

Saster cumplió el objetivo de ingresar al Reducido.

Más allá de la alegría por la victoria y el pasaje al torneo Reducido, Sastre no se olvidó de los momentos delicados que tuvo que afrontar en la temporada: "Tuvimos muchos momentos difíciles y se rumoreaba de mi salida. Siempre tuve el apoyo de los dirigentes, aún en la época más complicada de esta campaña. Eso me dio la tranquilidad para poder trabajar de la mejor manera posible y siempre estaré agradecido".

Ya pensando en lo que sí es certeza y tiene que ver con el partido ante Quilmes, el adiestrador del Lobo empezó a preparar el terreno para la primera parada buscando el ansiado ascenso: "La verdad es que como es de la otra zona no he visto mucho a Quilmes. Ahora tenemos tres semanas para empezar a preparar un partido que será más que importante para nosotros", cerró.