Mateo Carreras confesó la premonición que tuvo antes de la victoria ante Gales: "Le dije a Sánchez que..."

Los Pumas sacaron adelante un partido muy difícil ante Gales, en el marco de los cuartos de final del Mundial de rugby de Francia, y jugarán por tercera vez en la historia las semifinales del certamen.

Mateo Carreras, uno de los pilares de la victoria del equipo argentino se mostró feliz por la hazaña y contó cuál fue la clave de la victoria: "Sabíamos que iba a ser trabado. Que se iba a definir en el minuto 70, 80. Confiábamos 100% en los que estaban en el banco de suplentes. Hoy justo hablaba con Nico y le decía 'te va a tocar entrar y lo vas a ganar'. Lo mismo le dije al Negro (Rodrigo) Bruni y Lolo (Eduardo Bello). Creo que lo ganaron ellos".

Efectivamente, como si se tratara de una premonición, sobre el final del partido Nicolás Sánchez interceptó la pelota y se escapó para apoyar el try de la tranquilidad para el equipo conducido por Cheika. Luego, lo cerró con un agónico penal.

NICOLÁS SÁNCHEZ. Un try que quedará en la historia del rugby argentino uD83CuDDE6uD83CuDDF7#SomosLosPumas pic.twitter.com/WpSu1YkWHX — Los Pumas (@lospumas) October 14, 2023

Luego dejó una definición sobre lo difícil que fue el partido, que finalizó menos ajustado de los que fue el desarrollo. "Se sufrió mucho. Es un partido para no disfrutar. Muy entretenido para los que lo ven de afuera pero no para jugarlo. Igual, disfruto jugar acá, ponerme esta camiseta, ver a la gente de mi club acá afuera. Así que muy contento, ahora nos vamos a París", expuso.

El equipo ahora está en las semifinales y enfrentarán al ganador de los All Blacks contra la dura Irlanda. Sobre el aliento argentino y la emoción de jugar esa instancia, Carreras agregó: "Estaba seguro que si los galeses nos ganaban 10 a 1, ese uno se iba a hacer sentir más que ellos. Agradecido por eso. Muy contento. Desde el minuto 1 que vine a Francia no me quería ir a mi casa, quería quedarme las 7-8 semanas. Quiero quedarme hasta la final, quiero jugar la final y ganar todo lo que viene".