La sorpresiva frase de Cristiano Ronaldo sobre la chance de llegar a los mil goles: “Para llegar hay que…”

La Selección de Portugal obtuvo su pasaje directo a la Eurocopa 2024 luego de haber vencido por 3-2 a su par de Eslovaquia. Cristiano Ronaldo, con un doblete, fue el encargado de llevar a los lusos al triunfo. Tras el encuentro, el capitán sorprendió al hablar sobre la cifra récord que espera alcanzar.

"La conversación que tuve ayer con el presidente de Porto fue que me hizo un desafío, de que tenía que alcanzar mil goles", resaltó la máxima estrella del Al Nassr de Arabia Saudita, quien con los tantos convertidos durante la última jornada llegó a la suma de 857 goles.

"Creo que va a ser bastante difícil, pero, como dije, se trata de ver cómo estoy mentalmente, mi motivación, físicamente. Obviamente, si mis piernas y mi físico me tratan bien, lo lograré", añadió el referente de la Selección de Portugal, quien sigue dando muestras de su talento a sus 38 años.

Sobre el desafío, Ronaldo expresó: "A ver, son pequeños pasos los que me motivan. Pero hasta llegar a mil primero quiero llegar a 900. Todavía queda mucho por hacer. Creo que llegaré. Ahora es paso a paso. Los objetivos deben definirse a corto plazo y no a largo plazo. Miro este gol, a los 900, con confianza. Ahora para llegar a los mil, hay muchas piedras que hay que romper, pero todo es posible".

"Estoy disfrutando del momento, que es bueno, me siento bien, mi cuerpo está respondiendo a lo que le he dado en los últimos años. Estoy feliz tanto en la selección como en el club. He marcado muchos goles y me siento bien físicamente", sentenció el astro portugués.