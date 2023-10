La honestidad brutal de Mac Allister cuando le preguntaron si el gol de Otamendi fue jugada preparada: “Parece que...”

La jugada del gol sorprendió a todos. El momento del partido, el destinatario de la jugada y la resolución. A los dos minutos de partido, la Selección argentina ya vencía a Paraguay con un golazo de Nicolás Otamendi, que apareció por el segundo palo con una linda volea para el 1-0. Tal fue la sorpresa que ni Alexis Mac Allister se la esperaba.

Mirá el video

En diálogo con la transmisión del encuentro, el volante del Liverpool, de los puntos más altos en el Monumental, fue brutalmente honesto y aseguró que él solo sabía su rol en la jugada, no así el desenlace: "¿Fue algo preparado? Parece que sí, yo no me había enterado", respondió con una sonrisa.

Luego, Mac Allister completó: "Yo sabía mi labor, tenía que ir al primer palo. De la nada salió ese gran centro de Rodri [De Paul] y Ota que la agarró muy bien". De derecha, el defensor central, capitán ante la suplencia de Lionel Messi, empalmó la pelota de aire para vencer al arquero paraguayo.

El gol de Otamendi

Noticia en construcción