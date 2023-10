La furiosa reacción de Wanchope con un hincha de Colón que lo liquidó: “Avisame y nos juntamos para que me…”

Ramón Ábila fue blanco de muchas críticas por lo sucedido en el partido entre Colón y Barracas Central, que terminó ganando el Gaucho en cancha de Huracán. El delantero, que fue reemplazado por Pipo Gorosito en el complemento, falló un gol que pudo haber cambiado el partido por hacer una de más y los hinchas explotaron contra él.

Sebastián Nicolás Eleuteriu, un conocido youtuber, arremetió contra el delantero sin imaginar su reacción. En un video compartido en Instagram, mostró los mensajes que le había mandado el futbolista quien lo invitó directamente a pelear. "Hola fenómeno, ¿cómo estás? Mañana avisame y nos juntamos los dos solos para que me cagues a trompadas. ¿Te parece? Así te sacás toda la bronca y estás liberado, crack, de las redes sociales", fue una de las capturas que mostró.

Ante esto, Eleuteriu hizo su descargo y redobló la apuesta con una respuesta desafiante: "Estaba tan al pedo, boludeando, en vez de concentrarse en Colón. Vio reels (...). Primero, somos hinchas de Colón. Yo soy wanchopefóbico. Estoy podrido de los jugadores que vienen a los clubes del Interior a hacer las planchas".

"Este me invita a pelear, yo lo quiero pelear, vamos a pelear, pero vamos a hacer un trato, Wanchope. Si yo te tumbo una vez, te vas de Colón sin cobrar nada. Me arranca escribiendo 'cuando quieras nos cagamos a trompadas'. Es una invitación que ningún hincha de Colón dejaría pasar. Después me dice si yo te tumbo te garcho (...), agregó sin vueltas.

Para luego cerrar: "No me voy a meter con tus capacidades intelectuales. A nuestro club no pueden venir a joder. Vos te tenés que ir de Colón. Yo no lo banco, un tipo que le contesta a un gil como yo es porque está más al pedo que yo. Colón está en entrando en un triangular para irse al descenso, ponete las pilas, Wanchope".