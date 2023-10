Un ídolo de Racing, durísimo con Víctor Blanco: “Su ciclo está terminado; se mete en…”

El presente de Racing está muy lejos de ser el esperado. La Academia cayó ante Independiente en condición de local, lo que provocó la renuncia de Fernando Gago tras el clásico, y siete días más tarde volvió a conocer la derrota ante Platense, también en el Cilindro de Avellaneda.

En este contexto, donde los hinchas ya comenzaron a mostrar su descontento contra la dirigencia, uno de los ídolos de la institución alzó la voz. Se trata de Maximiliano Estévez, quien no dudó en señalar a Víctor Blanco como el principal responsable del mal presente del club.

El Chanchi Estévez liquidó al presidete de Racing, Víctor Blanco.

Para comenzar, en su diálogo con el programa Fútbol de los grandes, de Radio Splendid, el Chanchi manifestó: "Blanco se equivocó mucho porque se mete en un terreno que no sabe. La gente le cae al Mago Capria, pero me parece que no lo dejan meter mucho la cuchara, participar y que tome las decisiones que debe tomar. Blanco se mete en el rubro futbolístico y no entiende nada".

"El ciclo de Blanco está terminado. Vamos a ver cuando se vaya cómo queda el balance de Racing con todo lo que vendió y en qué se invirtió", añadió Estévez, quien tuvo tres ciclos con la camiseta de la Academia en donde se coronó campeón del torneo Apertura 2001.

Para finalizar, el ex delantero del club de Avellaneda sentenció: "A Sigali le ha ido muy bien, es jugador de jerarquía, pero ya hay un desgaste. Le pasa a Arias y Hauche. Me parece que cuando hay un desgaste consumado hay que dar vuelta la página. Hay que traer jugadores con proyección y subir a varios juveniles, como lo hizo Gago".