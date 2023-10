Un ex DT mundialista, durísimo con Los Pumas: “Son la sorpresa, pero negativa”

Mientras Los Pumas se preparan para el partido que tendrán que disputar el próximo sábado ante Gales, por los cuartos de final del Mundial de Rugby, Pierre Berbizier, ex jugador francés de 65 años y antiguo seleccionador mundialista, disparó con munición gruesa hacia el equipo argentino por su actuación hasta el momento en la Copa.

"Los Pumas son quizás la sorpresa de esta Copa del Mundo, pero negativa. Estaban entre los 'outsiders', justo por detrás de los habituales favoritos", dijo el entrenador que fue tercero en Sudáfrica 1995 con la Selección de Francia y que también dirigió a Italia en el Mundial 2007, donde fue eliminado en fase de grupos.

Luego, en la misma línea, agregó: "Siempre hay un equipo que perturba el orden establecido y yo pensaba que podía ser Argentina, junto a Fiyi, que sí parece cumplir con ese papel tras haber derrotado a Australia".

Por otra lado, hizo una comparación entre Mario Ledesma, quien estuvo a cargo del equipo en el ciclo anterior, y el actual head Coach, Michael Cheika: "Me parece que con Mario Ledesma había esas características argentinas de lucha e intensidad, no siempre bien canalizadas, pero ahora no siempre transmiten intensidad como saben hacerlo los argentinos en cada partido".