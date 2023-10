Pol Fernández reveló el motivo de su bajón futbolístico en Boca: “Tuve problemas muy personales que me…”

Guillermo “Pol” Fernández expresó habló a corazón abierto y reveló que "festejar como se lo hizo después de pasar a la final de la Libertadores hizo sentir a los jugadores que los abrazaban todos los hinchas. Cuando escuché solamente a la gente de Boca gritar, sentí que me estaba abrazando con ellos y me salió festejar así".

"No sé por qué en la marcha cuando patea Piquerez me acerco a Nico (Figal) y le digo vas vos y yo cierro, me tenía mucha fe, sabía que no iba a errar. Venía con bronca por el penal que erró contra Nacional. Me lo quería sacar. En la tanda hoy podemos cambiar y me visualicé pateando el último", afirmó.

Además le dejó un mensaje a la gente de cara a la final de la Copa Libertadores con Fluminense: "A la gente le decimos que estén con nosotros, que confíen, porque vamos a dejar la vida por dejar el nombre de Boca en alto", y reconoció que tuvo que atravesar por problemas personales que causaron el bajó futbolístico que ya dejó atrás.

"A principios de año tuve problemas muy personales que me afectaron, traté de manejarlo con mi familia para que no repercuta pero es inevitable. Fueron pérdidas importantes pero nos guían desde arriba.A veces soy medio egoísta con mi familia. Me ayudaron mucho, el perdernos eventos familiares. Cuando hablo de ellas me emociono mucho", contó.

Luego, en la misma línea, cerró: "Tengo la suerte que el que maneja mis cosas es mi Papá. La última vez que me fui, me había quedado la espina de no haber jugado la Copa hasta el final. Me fui y cuando volvió a soñar el teléfono, no dudé. Le dije yo quiero volver, siento que tengo que jugar una Copa más. Si antes lo llamaron de otros clubes, no lo sé".