La respuesta de González Pirez a Almirón tras decir que Merlos es hincha de River: “El árbitro del VAR es…”

Leandro González Pírez, defensor de River, calificó como justo el triunfo por 2 a 0 ante Boca en el Superclásico jugado este domingo por la tarde en la Bombonera, en el marco de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional. "El resultado me parece justo. Ellos sólo tuvieron una chance y nosotros manejamos el ritmo del partido, la pelota y la posesión, los ataques fueron todos nuestros y me parece que fue justo", declaró el zaguero central en zona mixta", comenzó.

"Hoy planteamos el partido de una forma y lo llevamos a cabo de la manera que lo hacemos en todos los partidos. Tenía un condimento especial por ser el clásico. No podíamos fallar, teníamos que estar a la altura y lo hicimos en muy buena forma", agregó sobre la victoria de River.

"Fuimos superiores, salimos a presionarlos alto, a robarles la pelota, a robarles territorialmente el campo, defendimos en la mitad de la cancha. En la segunda etapa nos retrasamos un poco porque ellos tiraron muchos pelotazos", añadió González Pirez sobre Superclásico ganado en la Bombonera.

Para finalizar, a la hora de responderle a Jorge Almirón (quien había señalado que Merlos era hincha de River), sentenció: "Nosotros nos mantenemos al margen. La verdad es que no voy a opinar. Es algo que piensa él. Se habló de que Paletta es hincha de Boca y nosotros no dijimos nada. Son cosas extras que a nosotros no nos importan. Vinimos a la cancha de Boca a plantear nuestro juego, nuestra manera de jugar y lo hicimos de forma excelente".