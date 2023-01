El palazo de Mbappé al presidente de la Federación Francesa: “No se le falta el respeto así a…”

Luego de conseguir el segundo puesto en el Mundial de Qatar 2022, donde cayó en la final ante la Selección argentina, en Francia las cosas no están del todo bien. Si bien desde la Federación Francesa de Fútbol confirmaron la continuidad de Didier Deschamps, hubo algunos comentarios de su mandamás que hicieron explotar a Kylian Mbappé.

Noël Le Graet, máximo dirigente de la FFF, no tuvo dudas a la hora de liquidar la figura de Zinedine Zidane. Esto se dio cuando fue consultado sobre la posibilidad de que el ex director técnico del Real Madrid se hiciera cargo del seleccionado galo en caso de que el actual técnico fuera removido de su cargo.

El presidente de la FFF disparó contra Zinedine Zidane.

Para comenzar el presidente soltó: “¿Si Zidane intentara ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría atendido el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club? Haz un programa especial para que encuentre un club o una selección". Y añadió: “¿Zidane en Brasil? Me importa un bledo, ¡que se vaya donde quiera! Puede ir donde quiera, a un club... No lo sé, me sorprendería. Hace lo que quiere, no es asunto mío. Nunca le he visto, nunca hemos pensado en separarnos de Didier Deschamps”

“Siempre estuvo por debajo del radar, no hay que contar cuentos. Tenía muchos seguidores, algunos esperaban la salida de Deschamps. Pero, ¿quién puede criticar seriamente a Deschamps? Nadie puede. Siempre se puede fallar un partido, pero llevo 10 años con él, no ha habido muchos problemas. Su salida siempre genera clicks”, sentenció Le Graet

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… uD83EuDD26uD83CuDFFD??? — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Esto, que llamó la atención del mundo del fútbol, provocó un verdadero escándalo en el país subcampeón del mundo. Tal es así que el mismo Kylian Mbappé, a través de las redes sociales, tomó cartas en el asunto y decidió dejar en clara su postura tras los dichos del máximo dirigente.

En su cuenta de Twitter, el goleador del Mundial de Qatar 2022 con ocho tantos (uno más que su compañero en PSG Lionel Messi), fue tajante a la hora de referirse a los dichos de Le Graet. "Zidane es Francia. No se le falta el respeto así a la leyenda”, expresó.