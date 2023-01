Los nombres de los 5 jugadores a los que Deschamps apuntó diciendo que "no estuvieron a la altura en la final vs. Argentina"

Después de haber renovado contrato con la selección de Francia hasta 2026, el director técnico Didier Deschamps soltó la bomba al declarar que "en la alineación titular (contra Argentina en la final de Qatar 2022) hubo cinco jugadores que, por diferentes motivos, no estaban al nivel para un partido así". Rápidamente, tras estas palabras explosivas del entrenador francés, tanto en el país galo como en el argentino, comenzaron a realizarse especulaciones y averiguaciones. Y salieron los nombres...

Giroud, el 9, uno de los apuntados.

Dos, de seguro, son aquellos a los que sacó a los 40', cuando ya perdía 2-0 con baile incluido: Olivier Giroud y Ousmane Dembelé. Deschamps estaba tan caliente por cómo estaba jugando su equipo la final que ni siquiera quiso esperar al entretiempo para quitarlos. Puso a Marcus Thuram y Randal Kolo Muani en sus respectivos lugares.

Dembelé, quien le cometió el penal a Di María, tampoco zafó.

Después, analizando el partido, se llega a la conclusión de que otros dos podrían ser tranquilamente los laterales: Jules Koundé y Theo Hernández; también reemplazados. Ambos padecieron la final, con todo el sentido de la palabra. Koundé, por un lado, contra Di María y Theo, por el otro, muy errático con la pelota y flojo también en la marca. "Para muchos de ellos, era su primera final de un Mundial. Es especial. Los que lo han vivido, si tienen la oportunidad de volver a vivirlo, lo llevarán un poco mejor", dijo el DT, aparte. Ninguno de los dos estuvo en Rusia 2018.

Theo Hernández no anduvo bien contra la Argentina.

El nombre del quinto y último de los señalados sería el de Raphael Varane; más que nada, por la parte de "diferentes motivos" de su declaración. El exdefensor del Real Madrid estuvo con un estado gripal en los días previos a la final ante Argentina y por eso es que se piensa que estaría hablando de él.

De todos modos, y si bien fue muy fuerte lo que dijo Deschamps, no quiso dar nombres por su cuenta: "No estuvimos a la altura. No voy a atribuir el problema a un jugador más que a otro. Algunos jugadores estaban peor físicamente. ¿Se debe al virus? Está la acumulación de partidos... Y también está el aspecto emocional. No voy a usar palabras fuertes, pero no existimos durante una buena hora".