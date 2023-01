La “advertencia” de Gareca a Scaloni tras ser campeón mundial: "Ahora tendrá que…"

Al momento de hablar de fútbol, y de entrenadores en sí, Ricardo Gareca es palabra autorizada. El Tigre, que estuvo dirigiendo la Selección de Perú hasta caer en el Repechaje para el Mundial de Qatar con Australia, se refirió a Lionel Scaloni en una interesante entrevista donde dejó muchos títulos para analizar. "Scaloni está en la mesa de los grandes", expresó.

Luego agregó: "Es una excepción. Más allá de la capacidad, tuvo un comienzo soñado. Ahora comienza su carrera deportiva. No es lógico lo que ocurrió. Aun así, él lo manejó muy bien. Más allá de todo lo que logró, si él no se prepara, si no lo toma como experiencia y no tiene los pies sobre la tierra - que estoy seguro que lo tiene - ahora debe sostenerlos. Ahora, tendrá que seguir demostrando. A los ganadores, se les exige cada vez más. El éxito es muy complicado. Tiene una cara buena y una mala".

Scaloni y Messi, dos pilares fundamentales en la consagración.

Además, en la charla que mantuvo con TyC Sports, remarcó que también ayudó mucho el hecho de haber sido compañero de Lionel Messi en la Selección: "Tenían un conocimiento. No sé si tendrían alguna amistad que quizá pudo haber influido. Tal vez para que se le diera la responsabilidad de continuar al frente de la Selección. Mucho tiene que ver el cuerpo técnico y Messi hizo un gran Mundial, fue el abanderado. Nadie le puede discutir la calidad, pero me gustó mucho la faceta de líder".

"Se enojó cuando había que enojarse y fue muy tranquilo en otros momentos. Lionel es un jugador muy amado en el mundo, sobre todo por los chicos. Lo que genera en el campo de juego y fuera de él trasciende fronteras. Había algo de que todos deseábamos que él salga campeón del mundo, que se lo sitúe donde se merece situarse: entre los mejores de la historia. Tiene grandes chances de estar en el próximo Mundial. Por cómo se cuida y por lo que el grupo de la Selección le ofrece", aseguró.

En el cierre, se refirió al equipo: "Hubo mucha seriedad en todas las partes de la cancha: en defensa, muy práctico, en mitad de cancha presionó. Fue determinante en los metros finales, siempre salió a ganar. Aun en momentos donde les empataron el partido, salió decididamente. No se conformó en ningún momento. Tuvo características nuestras que no deberíamos perder nunca".