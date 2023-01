La emoción de Exequiel Zeballos tras volver a las canchas: "Le agradezco a..."

Boca e Independiente pusieron primera en la temporada 2023. Ambos equipos se vieron las caras en el estadio Bicentenario de San Juan y, dentro del campo de juego, no se sacaron diferencias. Sin lugar a dudas, una de las grandes noticias para el Xeneize fue el regreso a las canchas de Exequiel Zeballos.

El Changuito, que fue operado tras sufrir la lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho, volvió al verde césped. Cuando el reloj marcaba 44 minutos del complemento Hugo Ibarra dispuso que ingresara en lugar de Sebastián Villa.

Post partido, Zeballos habló con la transmisión oficial y dejó sus sensaciones: "Agradecer a todos los que estuvieron conmigo. A mi novia, mi familia, a todos mis compañeros, el cuerpo técnico, el Consejo de Fútbol y Román que siempre me dieron una mano. A seguir trabajando día a día y a disfrutar"

Sobre los consejos que recibió por parte de Juan Román Riquelme en el tiempo que el Changuito estuvo alejando de las canchas, reveló: "Me dijo que esté tranquilo, que trabaje para disfrutar jugar a la pelota que es lo que él quiere. Le mando un saludo a él y toda su familia".

"Estoy muy contento y agradecido con la gente que me da un cariño por demás. No soy nadie todavía y aún así la gente me quiere un montón. Eso me hace pensar que tengo que seguir trabajando y darles muchas alegrías", sentenció Zeballos tras su regreso con la camiseta de Boca.