Leyendeker reveló la “reacción” de Zeballos tras mandarle un WhatsApp: “Le escribí y…”

Dos meses pasaron desde aquel partido en el que Boca eliminó a Agropecuario de la Copa Argentina. En aquel momento el Xeneize se quedó con el triunfo por 1-0 y logró acceder de fase. Sin dudas la mala noticia fue la dura lesión que sufrió Exequiel Zeballos, quien recibió una tremenda patada de Milton Leyendeker en el amanecer del encuentro. El defensor vio la tarjeta roja y recibió ocho fechas de suspensión, las cuales tuvo que cumplir en el torneo de la Primera Nacional.

En este contexto, luego de volver a ver acción en el máximo torneo de ascenso, mantuvo un diálogo con diario Olé donde reconoció haberle hablado al Changuito: "Le escribí cuando vi que volvió a mover el tobillo. Le escribí un mensaje por WhatsApp. No me contestó. Pero quizá no tuvo tiempo. Le dije que me alegraba que haya vuelto a mover el pie. Como le escribí, estoy más tranquilo".

Sobre la recordada jugada que tuvo lugar a los cinco minutos de la primera etapa en el estadio Padre Ernesto Martearena, en la derrota de su equipo ante Boca, expresó: "Mala intención no hubo de ninguna manera. Yo estaba seguro que llegaba a la pelota y que la sacaba. Cuando me la puntea y me la saca me sorprendió. Solo eso".

En cuanto a las repercusiones que tuvo la desafortunada jugada, de la cual se habló a lo largo y ancho del país, Leyendeker soltó: "Traté de aislarme de todo eso. Me llegaban mensajes, pero no les di bola. Me refugié en mi familia, en mis amigos, en mis allegados, en el club, el presidente, que estuvieron siempre. El técnico Diego Osella también. Gente para apoyarme, de sobra. Por suerte que no le di importancia".

Para finalizar, Leyendeker contó las sensaciones de haber vuelto a jugar luego de la expulsión que sufrió ante Boca por su fuerte patada a Zeballos: "No me sentí como se siente uno cuando viene jugando. Pero me sentí bien. Estuve dos meses sin jugar, por más que entrenes al máximo el ritmo de partido se siente. No es lo mismo que cuando uno está jugando. Y el miedo no, cuando uno entra a la cancha se olvida de todo lo que pasó. Fue una jugada desafortunada, lo dije siempre, fue así. Yo juego así y voy a seguir jugando así, es mi manera de jugar. No tuve miedo ni nada por el estilo".