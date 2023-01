Bomba del representante de Borré tras la oferta de River al Eintracht: “Le faltan el respeto porque…”

Las últimas horas del viernes brindaron, quizás, una de las grandes sorpresas del mercado de pases en el fútbol argentino. Allí se conoció el interés de River en volver a contratar los servicios de Rafael Santos Borré. El colombiano no tiene lugar en el Eintracht Frankfurt y ve con buenos ojos volver a Argentina para pelear su presencia en la Selección de Colombia.

Martín Aráoz, representante del delantero que supo ser goleador en la era de Marcelo Gallardo, habló en TyC Sports sobre la difícil negociación por la salida del jugador del fútbol alemán. Además se refirió a los deseos del delantero de volver a jugar en el Millonario.

"La dirigencia de River, con la que tengo buena relación, ofertó por un préstamo y la primera respuesta fue negativa. Pero estamos en eso: el Eintracht, como todo club, defiende a su jugador. En principio no lo quieren prestar, pero hay que buscarle la vuelta para que todos estén contentos", aseguró sobre el futuro de Borré.

Borré ve con buenos ojos retornar a Núñez.

Aunque el club alemán negó por ahora las posibilidades de un préstamo, desde lo futbolístico hasta lo económico está siendo evaluado en el campo administrativo del posible retorno: "Siempre hay negociaciones. Cuando uno quiere hacer una negociación, se llega a un acuerdo con las formas. A veces es imposible porque el valor del jugador no llega a las posibilidades del equipo que lo busca. River tiene chances, porque esto no es cuestión de dinero sino de buscar lo mejor deportiva y económicamente",.

También, no dudó en expresar su enojo por los pocos minutos que ha sumado Borré en el conjunto en el que fue figura la temporada pasada para ganar la Europa League, pero en el que perdió lugar tras la llegada de Ronald Kolo Muani: "Rafa esta viviendo una situación incómoda, le están faltando el respeto porque una cosa es no jugar, y otra que lo pongan 3 o 4 minutos. Rafa no se lo merece porque el semestre anterior había logrado un montón de cosas".

En lo que va de la temporada 2022/23, Borré solamente sumó 400 minutos, repartidos en 14 partidos, en los que anotó un solo tanto. Además, fue al banco de suplentes en once ocasiones. Para finalizar, Aráoz habló del deseo del futbolista: "Borré ve con buenos ojos volver a River". Y sentenció: "Sería muy bueno que vuelva a River".