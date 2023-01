Maidana y la reacción de los hinchas de River tras “ayudar” a Boca: “Con lo pasionales que son, sabemos que…”

Jonatan Maidana es uno de los grandes referentes con los que cuenta el mundo River. Jugó en la B Nacional y también fue campeón de la Copa Libertadores 2018, disputada en el estadio Santiago Bernabéu. El defensor central firmó la extensión de su contrato hasta diciembre del 2023 y se ilusiona con ganarse, a base de esfuerzo, un lugar en la consideración de Martín Demichelis.

En plena pretemporada en Miami, el hombre de 37 años dialogó con TyC Sports y no dejó tema sin tocar. Entre otras cosas, el jugador que lleva 12 años (en dos ciclos) defendiendo los colores del club de Núñez, recordó el infartante final del torneo de la Liga Profesional, que coronó a Boca como el campeón.

"Sabemos que con lo pasional que es el hincha, las opiniones iban a estar divididas y las respetamos. Uno es competitivo y sale a dar lo mejor. Se pudo ganar un clásico ante un grande como Racing y fuimos profesionales. Nos pagan para eso, para ir al frente siempre. No hay mucho que buscarle. Hicimos lo que teníamos que hacer", manifestó.

En cuanto a la filosofía que forjó River en los últimos años, sobre todo bajo la figura de Marcelo Gallardo, Maidana soltó: "Los que vienen llegando se fueron adaptando a lo que se forjó y no se fue perdiendo nunca en el día a día. El respeto es la base fundamental de los objetivos. Y los que se fueron dejaron una huella y la inteligencia y los que llegaron continuaron con ese camino. Seguimos con el respeto que nos caracteriza, algún día no me tocará estar, pero abajo hay grandes personas para seguir forjando eso".

A la hora de hablar de su rol dentro del grupo, expresó: "Busco tratar de ser competitivo siempre, de no conformarme con nada. Aporto respeto mutuo, trabajar, mirar siempre hacia adelante y aunque uno no se da cuenta, eso suma y trataré de seguir de la misma manera".

Para finalizar, Maidana habló de la idea del nuevo DT de River, Martín Demichelis: "Nos pide que el equipo esté parejo, que seamos un equipo compacto, sufrir lo menos posible y seguir con la misma mística, con el hecho de jugar bien, ser posesivo, manejar los tiempos del partido. Lo venimos afianzando, ojalá podamos agarrar la idea rápido y ser un equipo corto en todos los aspectos. Estamos entrenando mucho, es la base de lo que viene".