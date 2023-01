La fuerte sentencia de Gareca sobre Scaloni: “Está en la mesa de…”

De vuelta en la Argentina y a la expectativa de ver qué ofertas de trabajo le surgen tras su salida como seleccionador de Perú, Ricardo Gareca se refirió al trabajo de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección argentina y dejó frases contundentes.

El Tigre Gareca habló de Scaloni.

"Siempre hay casos de excepción. Scaloni es una excepción. Más allá de la capacidad, Scaloni comienza su carrera deportiva. Tuvo un comienzo soñado, está en la mesa de los grandes y va a quedar en la historia. Ahora comienza su carrera deportiva", señaló Gareca, en una nota con TyC Sports Verano, sobre el tercer seleccionador campeón del mundo con Argentina, después de César Menotti y Carlos Bilardo.

"Más allá de todo esto, si él no se prepara, no lo acumula como experiencia y no tiene los pies sobre la tierra, que estoy seguro que los tiene, debe sostenerlo", agregó el exseleccionador de Perú, quien además reconoció que sólo tuvo un contacto formal desde Independiente en el último tiempo, pese a que también sonó en Boca y River.

Scaloni ya quedó en la historia por darle a la Argentina su tercera estrella.

Pese a la incertidumbre que hay porque -todavía- no se anunció de manera oficial la renovación del técnico campeón del mundo con la Selección, Lionel Scaloni, la información que existe sobre el tema en estos primeros días del 2023 es que ambas partes estarían próximas a llegar a un acuerdo.

Actualmente, tras pasar la Noche Buena y Navidad en su Pujato natal, Scaloni está de vacaciones junto a su familia en Mallorca, ciudad en la que está erradicado desde hace años. Sin embargo, tiene pactado volver a la Argentina y reunirse con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, para la tercera semana de enero. En ese encuentro se espera que termine de cerrar los últimos detalles para que, por fin, se anuncie su continuidad hasta el Mundial del 2026.