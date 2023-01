La emoción de Demichelis tras debutar en River con un triunfo: "Tuve un..."

"Técnico que debuta, gana" reza uno de los axiomas del fútbol. El inicio de Martín Demichelis en River no fue la excepción, ya que el Millonario venció contundentemente a Central Córdoba por 2-0. Más allá de su primer partido como DT, Micho no quiso hablar mucho sobre sus sensaciones, pero soltó una frase que muestra su emoción por estar de nuevo en su casa.

En conferencia de prensa, Demichelis hizo un análisis sobre la victoria, a la que definió como una recompensa: "Creamos varias situaciones de gol, varios tiros en los palos. Me voy muy contento. Siempre hay cosas por mejorar, pero era importante arrancar ganando. Desde lo personal tuve un cambio familiar muy fuerte y es una recompensa empezar así. Estamos todos muy felices", expresó.

Antes de hablar sobre el costado ofensivo, el DT de River destacó lo hecho en la faceta defensiva: "En líneas generales, siempre estuvimos muy bien. Sabíamos que el juego directo de Central Córdoba suele hacer daño ante una presión directa nuestra. De hecho, así creo que se acercaron los rivales, pero los controlamos muy bien. Me gustó, una defensa bastante sólida. Me voy muy contento".

Luego, Demichelis se deshizo en elogios para Nacho Fernández, una de las grandes figuras del equipo: "Me alegra muchísimo por Nacho. Viene más atrasado desde lo físico porque se perdió días de entrenamientos cuando empezaron las negociaciones. Jugó un gran partido. Es una bendición tenerlo, ustedes saben lo que significa para River mejor que yo. Muy inteligente, sabe leer las situaciones y por dónde pasa el partido. No sólo Nacho, si no todos. Me alegra mucho por los grandes, Enzo sigue siendo de los mejores volantes del fútbol argentino".

Por último, también destacó la labor del experimentado Jonathan Maidana, de 37 años y mil batallas en River: "Maidana te asegura agresividad, ganar duelos y corazón. Eso contagia en un equipo. Todos los jugadores arrancaron de cero y Jony no se perdió ni un solo entrenamiento. Se juega como se entrena. Y hoy lo hizo en un gran partido”.