El tremendo guiño de Nacho Fernández a una posible llegada de Otamendi a River: "Ojalá que..."

Pasaron algunos años desde su salida a Brasil, pero Nacho Fernández regresó a River como si nada hubiese pasado. En su debut oficial, el 10 del Millonario fue el mejor de la cancha y, de yapa, marcó un gol. En el postpartido, el ex Atlético Mineiro tiró un guiño importante para una posible llegada de Nicolás Otamendi a Núñez.

En charla con TNT Sports, Fernández fue consultado sobre la posibilidad de que otros ex River sigan su ejemplo y regresen al club. Allí, el volante no desaprovechó la oportunidad para dejarle un mensaje al defensor de la Selección argentina: "Ojalá que vuelvan todos los que quieran volver. Hay un campeón del mundo que siempre está dando vueltas por ahí. Ojalá que venga, lo estamos esperando", expresó.

Lógicamente, los hinchas de River rápidamente conectaron los puntos y enloquecieron en las redes sociales. Cabe recordar que el referente del campeón del mundo es fanático del Millonario, tal como demostró en reiteradas ocasiones.

En conferencia de prensa, Martín Demichelis habló sobre el rendimiento del volante de 33 años: "Me alegra muchísimo por Nacho. Viene más atrasado desde lo físico porque se perdió días de entrenamientos cuando empezaron las negociaciones", expresó.

Por último, se deshizo en elogios: "Jugó un gran partido. Es una bendición tenerlo, ustedes saben lo que significa para River mejor que yo. Muy inteligente, sabe leer las situaciones y por dónde pasa el partido. No sólo Nacho, si no todos. Me alegra mucho por los grandes, Enzo [Pérez] sigue siendo de los mejores volantes del fútbol argentino"