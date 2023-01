El homenaje que recibió Franco Armani en la previa de Central Córdoba-River

El fútbol argentino dio comienzo al Torneo de la Liga Profesional 2023 y, con él, la celebración por el campeonato del mundo en cada cancha de la Primera División. El Madre de Ciudades de Santiago del Estero no fue la excepción, pero sí fue el único en contar con uno de los 26 integrantes de la Selección argentina: Franco Armani.

Como ya se sabía desde hace días, Central Córdoba iba a reconocer al arquero de River de forma especial. Al igual que en todos los estadios, la Copa del Mundo dijo presente en la salida de los equipos y el guardameta tuvo el placer de volver a alzarla, tal como había hecho en aquel glorioso 18 de diciembre.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1619492414280077314?s=20&t=aIDkBDjqd0fwtGDVKXN8OQ

Luego de posar con sus compañeros del Millonario, Armani recibió una plaqueta conmemorativa y una camiseta especial: la misma decía "Gracias", tenía las tres estrellas y el 1 junto a su apellido. Sin dudas, un bonito gesto del club santiagueño.

A su vez, el árbitro Facundo Tello también fue reconocido por Central Córdoba. El referí fue el uno de los dos argentinos en Qatar 2022, cita en la que dirigió tres partidos: Suiza vs Camerún y Portugal vs Corea del Sur en fase de grupos y los cuartos de final entre Marruecos vs Portugal.

