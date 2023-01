La corrección de Gago a un periodista en conferencia de prensa: "Perdón que te corrija..."

Racing, reciente campeón del Trofeo de Campeones y de la Supercopa Internacional (ambos ante Boca Juniors), igualó sin goles ante Belgrano de Córdoba en el debut de ambos en el torneo de la Liga Profesional 2023. Post igualdad en el Cilindro de Avellaneda, Fernando Gago afrontó la conferencia de prensa.

Para comenzar, Pintita analizó lo sucedido en el campo de juego: "Por lo poco que vi recién, sumado a lo que fue el partido, creo que tuvimos muchas imprecisiones los primeros minutos, eso nos generó tener cierto desgaste en cada pérdida que teníamos. Teníamos que retroceder, sin que el rival nos genere demasiadas situaciones, pero si teníamos un desgaste físico".

Con respecto al inesperado planteo del elenco cordobés, Gago expresó: "Habíamos pensado que iba a jugar con línea de cuatro, nunca jugó con línea de cinco, pero obviamente a nosotros no nos modificaba el plan de juego. Habíamos practicado de una forma que se hizo y se hizo muy bien. Estuvimos un poco impreciso y si no estás preciso con un equipo que se posiciona bajo, no vas a tener muchas situaciones claras de gol".

En medio de su charla con los presentes, hubo una pregunta que obligó al DT a interceder. "Recién hablabas de los espacios. Vi que en muchas situaciones del partido, una jugada como para encontrar espacios era el pelotazo de Sigali para Carbonero, pero la puntada final no llegaba. ¿Eso se practica en la semana para jugar con rivales que se meten atrás?", interrogó el periodista en el momento que Gago interumpió.

"Perdón que te corrija ahí, con un equipo que se posiciona bajo, es muy difícil que entre ese balón. Eso fue en el primer tiempo cuando el equipo rival estaba un poco más alto y entonces ahí teníamos la posibilidad de jugar a las espaldas de los dos centrales de ellos", sentenció el director técnico de Racing.