Los Pumas 7s arrancan el Seven de Australia con una sufrida victoria

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas 7s, que el domingo pasado se consagró campeón del Seven de Hamilton, venció en esta madrugada a Canadá por 24 a 19, por el Grupo A del del Seven de Australia. El triunfo albiceleste se concretó con tries de Agustín Fraga, Rodrigo Isgró (2) y Marcos Monetta, con dos conversiones de Joaquín Pellandini.

Para los canadienses sumaron tries Phil Berna, Anton Ngongo, mientras que Brock Websteraportó un try y dos conversiones. Por el mismo grupo Australia le ganó a Gran Bretaña por 12 a 7 y la actividad de Los Pumas 7s en esta quinta etapa del circuito mundial continuará hoy ante Gran Bretaña, a las 21.34, y culminará mañana con Australia a las 3.17.

Rodrigo Isgró (2), Agustín Fraga y Marcos Moneta

Argentina formó hoy con Santiago Alvarez, Luciano González, Isgro, Gastón Revol, Santiago Vera Feld, Fraga y Tobías Wade. Luego ingresaron German Schuls, Moneta, Mateo Graziano, Alejo Lavayén y Pellandini.

Los demás grupos del Seven de Sydney están integrados por Nueva Zelanda, Sudáfrica, Kenia y Uruguay (B); Estados Unidos, Irlanda, Samoa y España ( C), y Francia, Fiji, Tonga y Japón (D). El equipo de Santiago Gómez Cora ganó el Oro la semana pasada al vencer en la final al local Nueva Zelanda por 14 a 12, en el Estadio FMG de Hamilton.

Tras el Seven de Hamilton, Los Pumas 7s ascendieron al tercer puesto de la clasificación general con 59 unidades, detrás de Nueva Zelanda (63) y Estados Unidos (61). Al finalizar la campaña en mayo próximo, los cuatro primeros del circuito, se clasificarán para los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Los Pumas 7s aspiran a defender el podio alcanzado en Tokio.