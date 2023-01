El sincericidio de Pep Guardiola en plena conferencia de prensa: "Si me llama Barcelona..."

Este viernes, en el marco de los 16avos de final de la FA Cup de Inglaterra, Manchester City recibirá a Arsenal en el Etihad Stadium. El partido entre líder y escolta de la Premier League promete ser entretenido y con muestras de buen fútbol por ambos bandos. En la previa del encuentro, Pep Guardiola enfrentó los micrófonos.

El director técnico español enfrentó la conferencia de prensa que tuvo lugar este jueves y tocó varios temas. Entre ellos se refirió a Mikel Arteta, quien fue su ayudante de campo hasta 2019, año en el que abandonó a los Cityzens para aceptar el desafío de hacerse cargo del Arsenal.

Para comenzar, Guardiola Manifestó: “Se lo dije a mis jugadores varias veces y a mi staff porque tuve a muchos ayudantes desde que llegué, no quiero a nadie que no quiera estar conmigo. Yo sentí que un equipo podía ofrecerle ser entrenador y se iría. Estuvo cerca una o dos veces antes y después pasó lo que pasó. No soy una persona que dice ‘no, tenés que quedarte conmigo’. Todos tenemos sueños".

“Y yo sé que fue al equipo que ama, el de sus sueños, el cual es hincha... del Arsenal. Él jugó ahí, fue capitán y ama ese club. Me acuerdo que cuando estábamos juntos acá, anotábamos un montón de goles y él saltaba y festejaba excepto frente a un equipo. Ese equipo que cuando anotábamos un gol y yo festejaba, me daba vuelta y él estaba sentado. Era el Arsenal. En ese momento dije ‘a este chico le gusta Arsenal’”, añadió Pep.

Para sentenciar, Guardiola aprovechó el ejemplo de Arteta para revelar cual sería el motivo que lo podría llevar a armar sus valijas y emigrar de Manchester: “Es como yo. Estoy entrenando acá, en cualquier lado y me llama Barcelona, me voy a Barcelona. Es mí club. Yo no soy quién para decir ‘no, te quedás acá conmigo, tomá el contrato, tenés que quedarte con nosotros’”.