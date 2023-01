Las dos buenas noticias para San Lorenzo que llegaron desde Colombia

Por un rato, en San Lorenzo da para tomarse un café. Porque desde Colombia llegaron dos buenas noticias: después de tantas idas y vueltas, llegó el volante Carlos "La Roca" Sánchez a Buenos Aires y se realizó la revisión médica correspondientes para firmar su contrato como jugador del Ciclón, en tanto que Agustín Giay, que se encuentra en ese país con la Selección Sub-20, se hizo estudios que confirmaron que la lesión que sufrió ante Brasil no es tan grave como se temía en un principio.

En primer lugar, el mediocampista de 36 años Carlos Sánchez se presentó en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires acompañado por gente de San Lorenzo y pasó la revisión médica, para luego dirigirse a rubricar su vínculo con el club azulgrana. El colombiano jugará un año con opción a uno más, si es que disputa más del 70% de los partidos.

Sánchez, ex West Ham de Inglaterra entre otros, quedó libre de Independiente Santa Fe de Colombia después de no arreglar un nuevo contrato, y llegó con buenas referencias del excentral del Ciclón Cristian Zapata, con quien compartió Selección. Se trata del segundo refuerzo colombiano de 2023 para los de Boedo, después de que Rafael Pérez se sumara desde Talleres.

Por otro lado, el lateral derecho Agustín Giay, quien se encuentra justamente en Colombia con la Selección argentina Sub-20 en el torneo Sudamericano de esa categoría, sufrió apenas un esguince de tobillo izquierdo de grado 1, es decir que no es tan grave como parecía en un principio.

El futbolista de San Lorenzo se lastimó tras torcerse el tobillo en el partido ante Brasil de este lunes, en una escalofriante imagen que fue transmitida a través de la televisión y que preocupó a todos los hinchas: el juvenil de 18 años es una de las figuras del equipo de Rubén Insúa y se temió por una lesión peor.

Lamentablemente, no todas son buenas para los Cuervos: es que al Ciclón se le está por escapar una figura del plantel a Europa por una cifra irrisoria. El club se encuentra en plena negociación para vender a Federico Gattoni a Sevilla, después de que el central y su representante no quisieran renovar el vínculo que se vence en julio. Según trascendió, la idea del agente era que el futbolista, que tiene una cláusula de salida de 15 millones de dólares, firmara uno nuevo con una cláusula de 1,5 millones. En ese sentido, es posible que, para no quedarse sin nada, el equipo azulgrana acepte 1,9 millones por la totalidad del pase del defensor, que se iría en este mercado de pases.

San Lorenzo debutará en la Liga Profesional este sábado a las 17 frente a Arsenal, en el Nuevo Gasómetro, sin equipo confirmado, aunque se espera el debut de Facundo Altamirano en el arco azulgrana después de que Augusto Batalla sufriera una distensión muscular en el aductor menor derecho.