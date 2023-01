El desopilante comentario del Pity Martínez en un posteo de Cristiano Ronaldo: "Me quiere..."

Gonzalo "Pity" Martínez es uno de los pocos futbolistas que puede decir que compartió plantel con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Como si fuera poco, las últimas semanas demostraron que hay buen feeling entre el ex River y el portugués, algo que volvió a quedar en evidencia con el posteo del Bicho.

Desde su llegada al Al Nassr, Cristiano causó una verdadera revolución en Arabia Saudita. Uno de sus flamantes compañeros es el autor del tercer gol en la final de la Libertadores 2018, con quien parece haber pegado onda. El ex Real Madrid y Manchester United posteó varias fotos de un entrenamiento y, en una de ellas, se lo ve a pura risa con el Pity: "Espero con ansias el gran juego de mañana! ¡Vamos equipo!", escribió.

Martínez, que llegó a Arabia Saudita en 2020, tuvo una respuesta muy ocurrente a la foto: "Me quiere robar los seguidores", comentó. Claro, Cristiano tiene la friolera de 540 millones seguidores en Instagram. La acotación del ex River se llenó de me gustas y más respuestas de risas de los fanáticos.

El comentario del Pity Martínez en el posteo de CR7.

Este jueves, el Al Nassr disputará la Supercopa de Arabia Saudita ante el Al Ittihad, partido en el que Cristiano Ronaldo buscará sumar un nuevo título a su palmarés. De hecho, ese partido podría ser el debut de Agustín Rossi, el exarquero de Boca que llegó de urgencia y se irá a Flamengo en junio.

-