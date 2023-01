Las bombas sobre la llegada de Cristiano Ronaldo a Arabia y sus "celos" por el sueldo de Messi

Cristiano Ronaldo tuvo años conflictivos desde su salida del Real Madrid. El futbolista portugués, actualmente en Al-Nassr de Arabia Saudita como el jugador mejor pago del mundo, se fue hace poco del Manchester United tras una explosiva entrevista con un medio inglés. Pero eso no es todo: también rompió relaciones con su agente de toda la vida, Jorge Mendes. Ahora, un medio español reveló algunas situaciones muy llamativas, como los "celos" del delantero por el sueldo de Lionel Messi.

Aseguran que Cristiano Ronaldo sentía "celos" de Messi por su salario en Barcelona.

Según indicó el diario español El Mundo, Cristiano Ronaldo a lo largo de los años estuvo molesto con el salario que percibía el argentino en el Barcelona. Tal como lo explican, el luso se molestó con su agente de entonces, Jorge Mendes, porque cuando jugaba en el Real Madrid se enteró de que Messi ganaba mucho más que él.

En ese sentido, el periódico español publicó que después de una ceremonia de premios, Cristiano se acercó al presidente del Barcelona de ese momento, Josep Maria Bartomeu, y le consultó por el dinero que ganaba Messi, que todavía estaba en el equipo culé antes de irse a Paris Saint-Germain.

Bartomeu, tras la pregunta, habría expresado: "No te puedo decir, pero es más del doble de lo que te pagan”. Así, Ronaldo habría desatado una fuerte discusión con el presidente Madridista Florentino Pérez y tuvo un roce con su agente, quien es el padrino de uno de sus hijos.

“No es solo un contrato que ha terminado sino mucho más: una relación paterna, familiar y hasta comercial”, explica el diario español. Más tarde, cuando CR7 estaba harto de que Florentino no le aumentara el sueldo a lo que él creía merecer, Mendes le había pedido al jugador que no eligiera el dinero sobre lo deportivo y siguiera en el club Blanco, pero Ronaldo decidió partir a Juventus, donde pasó a cobrar cerca de 600 mil dólares por semana.

Finalmente, en 2022, Cristiano pidió irse de Manchester United en medio de una pelea fuerte con el entrenador Erik ten Hag, a quien el delantero acusó de faltarle el respeto con algunas decisiones. Los destinos preferidos del Bicho eran Chelsea y Bayern Munich, y según asegura El Mundo el portugués puso un ultimátum: si no le conseguía un lugar en esos clubes, terminarían su relación comercial.

Mendes intentó, pero no pudo acordar con ninguno de los clubes. En Alemania, el Bayern Munich lo descartó rápidamente porque no era lo que buscaban en ese momento, en tanto que el entrenador del equipo inglés en ese momento, Thomas Tuchel, lo rechazó porque no le servía en su sistema de juego.

Actualmente, el amigo de Cristiano, Ricardo Regufe, lo acompaña en sus decisiones deportivas y así fue como llegó a un contrato cercano a los 200 millones de euros por año en el Al-Nassr de Arabia Saudita.