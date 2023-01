La contundente reflexión de Mascherano tras la derrota de la Sub 20 argentina

Javier Mascherano, entrenador de la Selección argentina Sub 20 de fútbol, admitió la superioridad de su equipo en el choque inaugural del Sudamericano ante Paraguay (1-2), pero recurrió a la queja amarga para graficar sus sensaciones, al considerar que "el fútbol se mide en goles, no en merecimientos".

"En el primer tiempo, más allá de que tuvimos el control del partido, estuvimos imprecisos, era normal por los nervios del primer partido. Logramos reponernos, seguimos manteniendo el control y en el segundo tiempo tuvimos algunas chances para ponernos por delante", sostuvo el director técnico del equipo albiceleste y agregó que tras el penal no hubo forma de reponerse.

"A partir de ahí fue todo cuesta arriba, pero en líneas generales fuimos superiores. Lamentablemente el fútbol se mide en goles, no en merecimientos", profundizó Mascherano. El comienzo no fue el esperado por el DT, pero igual se mostró optimista de cara a lo que viene y dijo: "Habrá que seguir trabajando, levantar la cabeza y pensar en el lunes".

Consultado por las falencias del equipo, Mascherano explicó: "El hecho de estar imprecisos no nos hacía tomar ciertos riesgos es el último pase. Nos faltó profundidad en el primer tiempo. Hoy se ve que no era nuestro día por eso no hay que volverse locos, tener tranquilidad. Seguramente tengamos que corregir algunas cosas, pero también reafirmar muchos aspectos positivos".

La otra mala fue lo ocurrido con el mediocampista ofensivo Facundo Buonanotte (Brighton, Inglaterra), quien debió ser trasladado a un centro asistencial, luego de una aparatosa caída en el tramo final del partido. Ante esto. Mascherano llevó tranquilidad al entorno del futbolista: "Facu ahora está en observación, por lo que me dijeron, se quedará hasta, seguramente, mañana. Pero los análisis y la tomografía que le hicieron es todo negativo. Así que, llevar tranquilidad a sus familiares y amigos".