Sin pelos en la lengua, un campeón del mundo con Boca liquidó a Rapallini: "Y otra vez..."

En un partido marcado por la polémica que dejó el penal sancionado por Fernando Rapallini, Boca cayó ante Racing por 2-1 en el marco de la Supercopa Internacional que se disputó en Abu Dhabi. Lejos de ocultar su enojo por la situación, el mundo Xeneize apuntó contra el árbitro del encuentro tras la derrota en el primer partido oficial del año.

Sin ir más lejos, Hugo Benjamín Ibarra encaró los micrófonos en conferencia de prensa y no ocultó su enojo tras la decisión del colegiado principal: “Ya terminando el partido, se da una situación de un penal, que yo creo que el árbitro, mínimamente, la debía chequear. Debería usarse un mismo criterio: a nosotros no nos cobró penal en la cancha de Racing. Ya no nos podemos quejar más”.

En este contexto, quien se sumó al pedido del DT fue Cristian Traverso. El exjugador de Boca, que se consagró campeón del mundo en la Copa Intercontinental del 2000 ante Real Madrid, manifestó toda su bronca tras la actuación de Fernando Rapallini en el clásico que se disputó en Emiratos Árabes Unidos.

"¿Cómo va a interpretar una jugada alguien que nunca se tiró al piso? Mirá que tuvieron un árbitro para elegir, eh... Y otra vez, otro resbalón de ese árbitro, como aquella noche en cancha de Racing", expresó el ahora panelista de TyC Sports en un video publicado en su cuenta de Instagram.

"Por otra parte, estoy preocupado por escuchar a muchos que dicen que el jugador se tiene que tirar con los brazos atrás. ¿Cómo te vas a tirar al piso así? La interpretación... El árbitro tiene que interpretar una jugada que nunca realizó en su vida. Nunca tuvo un medallón en la gamba, nunca se rasparon. La interpretación y el reglamento hacen que a veces algunos fallos no sean los sensatos", sentenció Traverso sobre la polémica que se generó tras la derrota de Boca.