Las bombas del presidente del Estrella Roja contra la Euroliga por el caso Campazzo: "Resulta que..."

En el básquet europeo no se habla de otra cosa que no sea la situación que vive Facundo Campazzo en la Euroliga. La máxima competencia continental sancionó al Estrella Roja por incumplimiento de pagos a sus jugadores y le prohibió inscribir nuevos jugadores en su plantel hasta marzo. La disputa lleva varias semanas, tuvo la intervención del TAS y, en el último capítulo de la novela, el presidente del club serbio disparó con munición pesada a las autoridades de la competencia.

Campazzo no podrá debutar en la Euroliga con el Estrella Roja hasta marzo.

Nebojsa Covic, mandamás del último campeón de Serbia, aseguró que la intención de la Euroliga con el castigo era forzar la salida de Campazzo del Estrella Roja: "El señor [Marshall] Glickman dice que la culpa es de los agentes por llevar a Campazzo 'allí', pero somos el Estrella Roja y tenemos una reputación. Obviamente, el objetivo era que Campazzo dejara el club, pero han visto que no ha sido así", sentenció. Durante la última semana, Glickman, CEO del torneo, se mostró orgulloso por la sanción impuesta al club de Belgrado y, por ende, al cordobés.

En esta misma línea, el máximo dirigente del equipo que también tiene a Luca Vildoza agregó: "Creo que es necesario hablar para poner fin a los sermones contra el Estrella Roja. Resulta que todo lo que va mal en la Euroliga es culpa del Estrella Roja", expresó con un enojo muy visible.

Vildoza y el Estrella Roja no pudieron ante Zalgiris Kaunas de Lituania: está décimo en la Euroliga, con 10 victorias y 10 derrotas.

Más allá de estos dardos venenosos a la Euroliga, Covic reconoció la responsabilidad del club en el veto que tendrá a Campazzo fuera de las noches europeas hasta el 1° de marzo: "Es cierto que cometimos un error, pero el castigo no es el adecuado, se han dicho muchas mentiras".

No obstante, volvió a arremeter contra las autoridades de la competencia y acusó de que el caso Campazzo no se repitió con otros equipos como su clásico rival, el Partizan: "Llama al Valencia Basket, llama al Baskonia... ¿Qué es ese comportamiento? En este momento no debemos nada, veremos si seguimos con la misma dinámica... Probablemente el Partizán también deba algo, como el 99% de los clubes".

Por último, largó una contundente advertencia sobre el futuro de Campazzo: "No sólo jugará en la Liga ABA, aunque es muy importante para nosotros, también queremos ganarla, así como la Copa de Serbia".