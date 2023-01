La firme advertencia del DT del PSG para Messi y compañía: "Ya no podemos escondernos..."

Ya no tiene excusa. El Paris Saint-Germain regresará este lunes a la competencia oficial después de haber jugado un amistoso en Arabia Saudita contra un combinado de jugadores de Al-Hilal y Al-Nassr, y se enfrentará al Pays de Cassel de sexta división por la Copa de Francia en un encuentro que debería resultarle más que sencillo. Christophe Galtier, entrenador del equipo francés, dejó este sábado una fuerte advertencia para Lionel Messi y el resto de sus futbolistas en la previa del partido.

Christophe Galtier advirtió a su equipo y pidió un mejor funcionamiento.

En conferencia de prensa, Galtier habló sobre el amistoso ante Riyadh XI y explicó: “El hecho de haber pasado 3 días juntos hizo posible encontrar una unidad grupal. El partido fue serio a pesar de que terminamos con 10. Necesitamos muchos entrenamientos para volver a nuestro nivel y nuestra forma".

Enseguida, dejó un firme mensaje para sus dirigidos: "Hemos recuperado a todos, ya no podemos escondernos detrás de la ausencia de algunos ahora. Hay cosas que corregir, el partido contra Riyadh fue bueno, a un gran nivel, contra jugadores de talla mundial, fue una muy buena sesión de trabajo".

Claro, el último partido del PSG por los puntos fue contra el Rennes por la Ligue 1, con Lionel Messi y Neymar de arranque y Kylian Mbappé entrando desde el banco, y el equipo perdió. Por eso, Galtier no duda y pone de manifiesto que con el plantel completo no hay excusas para perder. Sobre todo, con esa delantera, es raro no marcar goles...

“En los últimos partidos no hemos logrado imponer mucha presión al rival, que es algo que queremos hacer. Estamos en este trabajo precisamente con los jugadores. La próxima semana, después de la Copa de Francia, tendremos muchas sesiones de recuperación de balón. Tenemos que ser mejores en la recuperación y la pérdida, y mejores cuando el oponente saca la pelota", expresó el DT del PSG.

Galtier también se refirió al próximo rival, un equipo amateur que no está acostumbrado a enfrentar a las grandes figuras: “Jugar contra un club amateur es la historia de la Copa de Francia. Todos los años hay grandes sorpresas, tendremos que ser serios, jugaremos en un estadio lleno que no nos funcionó la última vez. Iremos con el mejor equipo posible, queremos clasificarnos y subir nuestro nivel de juego".

Además, el entrenador afirmó que muchos hinchas alentarán para que gane el equipo más débil, y no perdió de vista la importancia de jugar seriamente y pasar a cuartos de final: “Habrá mucha gente detrás del equipo Pays de Cassel, pero es la Copa de Francia. Es un encuentro histórico para ellos, estarán en Bollaert, será importante para ellos contar con todo este apoyo. Nos estamos preparando para este partido tan importante como todos los demás".

Finalmente, el técnico que dirige a Messi habló sobre la recuperación de Nuno Mendes, pieza importante en el lateral izquierdo, quien se recupera de una lesión: “Sabemos su importancia, tuvo una larga ausencia ligada al Mundial, fuimos cuidadosos con él, fue una lesión muscular grave. Juan (Bernat) estaba solo en la posición, también había que cuidarlo. Son dos jugadores diferentes, y en el juego que buscamos, buscamos la verticalidad. Nuno, en particular, es un jugador de este estilo".