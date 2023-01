La tremenda acusación del canal oficial de Boca contra Rapallini: "Nos garc..."

Todo el mundo Boca quedó muy caliente con el penal que le dio la victoria a Racing. Una vez más, el arbitraje, en este caso Fernando Rapallini, fue el protagonista de otra final entre el Xeneize y la Academia. En la línea de la bronca, Emi Pazos y Dany Zelaya, relatores del canal oficial del club de la Ribera, explotaron y dejaron frases muy picantes contra el referí.

Por unos segundos, Rapallini dudó, pero marcó el penal con cierta seguridad. Sin embargo, desde la televisión hubo algunos momentos de incertidumbre y así lo vivieron desde el canal de streaming de Boca: "¿Lo cobró? Da córner. ¿Le cobró penal? [...] ¿Le pega en la mano?", expresaron tras ver la jugada en vivo, la seña del árbitro y las reiteraciones.

Cuando se dieron cuenta que la decisión de Rapallini era firme, estallaron de indignación: "No puede cobrar penal por esto. Eso no puede ser penal, eh. Si no fue mano la del hombre de Racing que recogió, tomó la pelota, esta no puede ser mano Rapallini, eh. Le dio penal a Racing, insólito la verdad".

De hecho, el relator tomó el mismo ejemplo que Hugo Ibarra en la conferencia de prensa: una mano de Jonathan Gómez que impidió un enganche de Sebastián Villa en plena área de Racing en el último enfrentamiento por torneo local: "La pelota impacta en la mano de Sandez, pero es absolutamente casual. Es imposible que cobre penal si no cobró penal en aquel partido cuando el hombre de Racing la agarra con la mano... Sigali que viene a copar la parada diciéndole al árbitro, andá para allá Sigali, dejá al árbitro, ya de por sí nos garcan, ya está. Lo dijimos, puede pasar esto con el árbitro", aseguró Pazos, muy caliente con el fallo.

Mientras el chat explotaba de comentarios de bronca de los hinchas, los integrantes de la transmisión de Boca siguieron con su bronca: "Esto es lo que pasa: en el mínimo margen que tienen para darle un beneficio al rival de Boca, lo dan. No es llorar, es no querer ver la realidad de lo que está pasando de cómo le cobran en contra a Boca... Después dicen que la AFA es bostera". Explosivo.

Aunque ya lo habían dejado en claro, el relator Pazos cerró: "Si esto es ser termo, prefiero serlo, es un robo que a Boca le cobren un penal como el que le cobraron hoy, que puede cobrarlo, porque la pelota pega en la mano, y el árbitro es el mismo de la otra vez... Así termina la final para Boca. Solamente queríamos mostrar que el mismo árbitro no entiende penal esto, te da el penal de hoy. Nada más para decir".