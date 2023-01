Bombazo en Boca: el equipo de Cristiano Ronaldo viene por Rossi

Este viernes, Boca cayó ante Racing en la Supercopa Internacional por 2-1. Más allá de la polémica por el penal pitado sobre el final, la derrota del conjunto de Hugo Ibarra no fue la única noticia del Xeneize que tuvo origen en Medio Oriente. Es que Al Nassr, equipo que se hizo mundialmente conocido tras el fichaje de Cristiano Ronaldo, quiere a Agustín Rossi.

Según informó Emiliano Raddi en ESPN, el arquero, que tiene un acuerdo para sumarse a Flamengo en junio, es el principal objetivo del equipo saudí: "El Al Nassr ofertó por Agustín Rossi para que juegue a préstamo por 4 meses por la lesión de David Ospina". Sin dudas, un bombazo inesperado en este mercado de pases.

Rossi recibió una oferta de Al Nassr de un préstamo por 6 meses @AlNassrFC

El monto es cerca de 1 millón de dólares. El arquero ya habló con la dirigencia y está esperando que acepten la oferta formal. Triplica el monto con que Flamengo quería una salida anticipada del arquero. pic.twitter.com/bmW8W2D8r6 — Emiliano Raddi (@EmilianoRaddi) January 20, 2023

Por otra parte, el periodista que sigue el día a día de Boca afirmó que la dirigencia ya tuvo charlas con Rossi, que no será tenido en cuenta por Ibarra durante este semestre: "Habría que ver por qué cifra y si convence a Boca. Hubo charla entre Rossi y dirigentes de para lograr esa libertad", expresó. Momentos más tarde, Raddi dio a conocer que el monto del préstamo sería un millón de dólares.

Agustín Rossi podría continuar su carrera en el Al Nassr. Boca y el futbolista recibieron una oferta, a préstamo en el equipo donde juega Cristiano Ronaldo, hasta junio del 2023.

Rossi viajará con la delegación, hasta Madrid, y si arreglan todo podría bajarse en España. pic.twitter.com/sr4z5YUkDv — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) January 20, 2023

Además, Leandro "Tato" Aguilera dio a conocer más detalles de esta posible operación: "Rossi viajará con la delegación, hasta Madrid, y si arreglan todo podría bajarse en España".

No obstante, Germán García Grova, de TyC Sports, aseguró que los deseos del jugador no serían los mismos que los del Consejo de Fútbol: "El arquero pide que lo dejen salir. El Consejo de fútbol no pretende liberarlo", informó en su cuenta de Twitter.

