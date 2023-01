La noticia bomba para Racing en el mercado a minutos de jugar contra Boca

Rubén Capria confesó que estaba en carpeta y que había contactos con él. Y Racing le cumplió el deseo a Fernando Gago, que ya tiene confirmado un refuerzo de jerarquía internacional para la temporada 2023 a minutos de la final de la Supercopa Internacional ante Boca. Se trata de Paolo Guerrero, quien llegó a un acuerdo con la Academia para sumarse al plantel.

Así lo confirmó el periodista deportivo César Luis Merlo, quien reveló en su cuenta de Twitter que el peruano será futbolista del club de Avellaneda: "Paolo Guerrero llegó a un acuerdo con Racing y es nuevo refuerzo. El delantero peruano llega por un año, con un contrato que incluye un dinero fijo y otra parte en objetivos".

El equipo argentino negoció con Guerrero, que tiene 39 años y está llegando al final de su carrera deportiva, para que el vínculo tenga una parte a cobrar por objetivos cumplidos, un detalle no menor para que, si el rendimiento del delantero no es bueno, la Academia no pierda dinero. Claro, si el peruano rinde, estarán contentos de pagarle lo que merece.

El manager de Racing, Rubén Capria, ya había confirmado que buscaban cerrar al futbolista: "Tuve contacto con Paolo Guerrero, pero también hay otros nombres dando vueltas". Finalmente, se confirmó que el histórico goleador vestirá la blanca y celeste.

El ex Bayern Munich, Hamburgo, Corinthians, Flamengo, Internacional de Porto Alegre y Avaí, que convirtió 51 goles con la Selección de Perú, llegará en las próximas horas a Buenos Aires para pasar la revisión médica y luego firmar su contrato con Racing.