Djokovic volvió a Australia tras su deportación en 2022: cómo lo recibió el público

Luego de todo lo que se generó en torno a su deportación a inicios del 2022, Novak Djokovic volvió a pisar suelo australiano en la previa del Abierto de Australia 2023 (primer Grand Slam del año). El tenista serbio fue recibido esta mañana de manera afectuosa por parte del público presente en su primer partido, en el marco de un encuentro de dobles del torneo internacional de Adelaida.

Los aficionados recibieron al actual número cinco del ranking mundial de la ATP con gritos de apoyo y el clásico "Novak, Novak" en una cancha repleta y en la que el serbio, fiel a su estilo, se quedó después del partido para firmar autógrafos y sacarse fotos con los fanáticos.

Djokovic hizo dupla con el canadiense Vasek Pospisil en el choque que cayeron ante Tomislav Brkic y Gonzalo Escobar por 4-6, 6-3, 10/5.

Nole había sido deportado antes del inicio del Abierto de Australia 2022 por su negativa de vacunarse contra el Coronavirus, medida por la que recibió la orden de no ingresar al país durante tres años. Sin embargo, en noviembre pasado la veda fue levantada, por lo que tendrá la chance de conquistar su décimo título en el Abierto de Australia.

En conferencia de prensa, en la previa del primer Grand Slam de la temporada, Djokovic se refirió a su ausencia en la pasada edición del torneo: "Lo que pasó hace 12 meses no fue fácil de digerir durante un tiempo. Al mismo tiempo, tuve que seguir adelante y ese acontecimiento y esas circunstancias no reemplazarán lo que he vivido en Melbourne anteriormente y en Australia a lo largo de mi carrera".