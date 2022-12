Djokovic ya está en Australia: por qué podrá jugar el Grand Slam a un año de haber sido deportado

El tenista serbio Novak Djokovic llegó este martes a Australia casi un año después de un escándalo que terminó en su deportación del país oceánico, tras reiterar su negativa a vacunarse contra el covid-19. El jugador de 35 años estará a partir del domingo como participante del torneo de Adelaida y luego será parte del Australian Open 2023.

Novak Djokovic volverá a jugar en el Australian Open.

El actual número 5 del ranking ATP, quien no había podido participar de la edición del año pasado de ese Grand Slam (tampoco jugó el US Open) al haber sido expulsado del país por no estar vacunado contra el coronavirus, pudo ingresar a Australia debido a que la obligación de vacunarse fue levantada.

Djokovic también había sido castigado con la prohibición de entrada al territorio australiano durante tres años, pero con la cancelación de la medida que obligaba a vacunarse contra el covid, también le permitieron el acceso al serbio.

"Después de lo que pasó el año pasado, espero ser recibido convenientemente y que eso me ayude a jugar mi mejor tenis", expresó Nole en Dubai el viernes. "En el pasado siempre tuve la oportunidad de empezar muy fuerte mis años en Australia y me gusta jugar ahí", comentó el tenista, que aparece como uno de los favoritos a quedarse con el Grand Slam. Claro, ya tiene nueve títulos en ese certamen.

Djokovic no tuvo un buen pasar por Australia en 2022, después de haber pasado varios días en un centro de retención para migrantes y de haber recurrido ante la justicia para que le permitieran el ingreso al país y, por consiguiente, disputar el Australian Open.

En ese sentido, el serbio aparecía como número uno del mundo pero su ranking se perjudicó por sus ausencias en dos torneos grandes como el Abierto australiano y el US Open, ambos por su negativa a vacunarse. Esta vez, tendrá permitido participar del torneo que comenzará el 16 de enero y finalizará el 29 del mismo mes.

Nole cerró la temporada 2022 con el título en el Masters 1000 de París - Bercy y el Masters que se disputó en Turín. El director del Australian Open, Craig Tiley, se refirió a Djokovic y afirmó: "Le damos la bienvenida a Australia. Creo que en el momento en el que hablamos, aterriza en Adelaida y creo que va a volver a ser el jugador a vencer".