La joya del ascenso que Barcelona se llevó y le puso una cláusula de 400 millones de euros

En las últimas horas, Barcelona y Ferro Carril Oeste llegaron a un acuerdo para que Lucas Román se transforme en nuevo jugador dele equipo catalán. El pibe, de 18 años, firmó su contrato hasta el 30 de junio de 2026 con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros. El traspaso se efectuó a cambio de 1.2 millones de euros por el 85% del pase y, si cumple diversos objetivos, pueden llegar a ingresar 3.8 millones más a las arcas del club de Caballito.

El jugador argentino ya fue presentado por Barcelona y estampó la firma junto a Joan Soler, directivo responsable del Fútbol Formativo, y Jose Ramon Alexanco, director del Formativo. La idea del club es que Román comience a jugar en el "B", que es dirigido por el mexicano Rafa Márquez, para que comience a adaptarse al fútbol español.

"Es una alegría inmensa, estoy muy emocionado. Voy a dar lo mejor asique estoy muy contento", expresó en un video que difundió la institución en el que, además, contó sus características: "Puedo ser extremo, enganche, me muevo por todo el frente del ataque. Soy zurdo, intento jugar el mano a mano, siempre dando lo mejor para el equipo".

Román se formó en las categorías inferiores de Ferro desde los 7 años hasta llegar a Primera División. El pasado año, disputó 27 partidos en los que marcó tres goles y una asistencia. Lucas, o Pocho, como le conocen en Argentina, destaca por su polivalencia en las posiciones de ataque. Es zurdo y puede jugar tanto delantero centro, de extremo derecho o de media punta.

Sus buenas actuaciones han hecho que sea un jugador habitual en las convocatorias de las distintas categorías juveniles de la Selección argentina. Fue convocado a la Sub 13, la Sub 15, la Sub 17 cuando las dirigía Pablo Aimar, y por la Sub 20 con el actual seleccionador, Javier Mascherano. En esa categoría coincidió con Román Vega, también jugador del Barça Atlètic.