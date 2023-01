El divertido posteo del Dibu Martínez a un mes de la Copa del Mundo

No queremos despertar, y ellos tampoco. La Selección argentina es campeona del mundo y este miércoles 18 de enero se cumple un mes de ese maravilloso sueño hecho realidad, cuando el equipo de Lionel Scaloni superó a Francia en la final en el Estadio Lusail. Emiliano "Dibu" Martínez fue uno de los tantos futbolistas de la Albiceleste que publicó en sus redes sociales para recordar la tan especial fecha, y lo hizo fiel a su estilo: con un divertido posteo en Instagram.

El arquero argentino compartió en sus historias en la red social un video de un usuario que compara sus heroicas atajadas durante el Mundial de Qatar 2022: las de los penales ante Francia y Países Bajos, por un lado, y las heroicas salvadas en el último instante frente a Australia y nuevamente frente a los franceses.

El final, por supuesto, tiene un detalle desopilante: los bailes de Dibu Martínez tras atajarle el penal a Steven Berghuis en el encuentro de cuartos de final frente a la Naranja Mecánica y después del remate desviado del volante galo Aurélien Tchouaméni. Dibu agregó las palabras "1 mes" al video y utilizó un emoji de un corazón, otro de una cara enamorada y otro más de un estadio.

El héroe de la Selección argentina en varios pasajes de la Copa del Mundo no fue el único que publicó imágenes para recordar el título en Qatar: entre otros, Ángel Di María compartió un video de su gol a Francia en la final que subió la FIFA, en tanto que Ángel Correa subió una imagen de Lionel Messi levantando el trofeo junto a sus compañeros. También lo hicieron Rodrigo De Paul, Paulo Dybala y otros protagonistas del campeonato del mundo.

El posteo de Messi a un mes de ganar el Mundial

Con imágenes del torneo ganado por la Selección argentina, Messi compartió un emotivo video con un mensaje conmovedor: "Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos", escribió el 10.

"Obviamente, ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé, cuantos recuerdos hermosos que tengo y extraño. Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos…", siguió Messi.

"Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina", recordó el capitán de la Selección argentina.

Y finalizó: "Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos. Bueno, ya hace un mes que somos… CAMPEONES DEL MUNDO!!!"