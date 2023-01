El conmovedor posteo de Lionel Messi a un mes de consagrarse en Qatar: "Todavía no puedo..."

Lionel Messi irrumpió en las redes sociales y conmovió a todos. El capitán de la Selección argentina recordó lo sucedido en Qatar un mes atrás y compartió un posteo que emociona. El rosarino se tomó el tiempo para recordar lo vivido durante la Copa del Mundo, expresó que todavía "no puede creerlo" y le agradeció a Dios "por tanto". En minutos, el posteo superó el millón de "me gusta" y seguramente se encamina a conseguir un nuevo récord en Instagram.

"Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos. Obviamente, ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé, cuantos recuerdos hermosos que tengo y extraño", escribió Messi en el inicio del posteo.

Además, agregó: "Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos… Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina".

"Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos. Bueno, ya hace un mes que somos… CAMPEONES DEL MUNDO!!!", cerró Messi quien se prepara para enfrentar a Cristiano en Arabia.

La publicación se une a muchas figuras de la Selección que quisieron recordar el inolvidable título. Rodrigo De Paul, Emiliano Martínez, Paulo Dybala, Alexis Mac Allister y el presidente de AFA, Claudio Chiqui Tapia, también compartieron imágenes de lo ocurrido el 18 de diciembre en Lusail.