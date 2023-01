La decisión bomba de Boca con Rossi que llegaría a horas de la final contra Racing: "A esta hora..."

A Boca se le viene encima la final de la Supercopa Internacional ante Racing en Abu Dhabi, con una duda central en el equipo de Hugo Ibarra. Se trata de la presencia o no de Agustín Rossi en el arco del Xeneize, después de que el arquero decidiera firmar un precontrato con Flamengo de Brasil para irse libre en julio. ¿Es duda para el entrenador o para la dirigencia?

Es que, tras el golpe de Rossi para llegar al equipo brasileño y el rechazo de Boca para transferirlo ahora, podría haber un castigo dirigencial. Claro, el hombre de 27 años puede ser titular el viernes desde las 12.30 ante la Academia o quedar "colgado" nada más y nada menos que a horas de una nueva final.

¿De qué depende? En primer lugar, del análisis de los directivos, con Juan Román Riquelme a la cabeza. Así lo afirmó Mariano Grosman en TyC Sports: "Si Rossi no ataja, va a ser una decisión dirigencial. Por rendimiento, si sale del equipo, no va a ser, pero está aquí".

Por otra parte, también tiene que ver cómo lo vean Ibarra y el cuerpo médico a Sergio Romero, quien no estaría al 100% desde lo físico: "Yo creo que van a ser determinantes estos pocos entrenamientos de Chiquito Romero porque fue quien Boca trajo para reemplazar a Rossi, tarde o temprano. Jugó 45 minutos el otro día y si lo ven bien yo no descarto que sea el arquero titular, pero tuvo alguna molestia. Lo van a examinar, lo van a evaluar y después van a tomar la decisión", explicó el periodista.

Además, Grosman no descartó que haya un tercer hombre con posibilidades de disputar la Supercopa Internacional ante la Academia: "Yo me animo a decir que a Javi García también le veo chances", afirmó. Y luego, tiró una bomba: "Probablemente a esta hora tengan más chances Javi García y Chiquito Romero que el propio Rossi".

"Vinieron los cuatro arqueros y el escenario es este. Desde lo deportivo, no hay argumentos. Estos entrenamientos no van a ser menores. Chiquito Romero será evaluado, pero si no lo ven al 100%, es una final. En una final la tienen que jugar los que estén en mejores condiciones. Lo de Rossi es una situación particular pero que entienden que tiene reemplazo. Por eso lo sumo a la mesa a Javi García", cerró el periodista deportivo desde Abu Dhabi.

Así, la dirigencia de Boca podría optar por apuntar a futuro, a sabiendas de que Rossi dejará el club a corto plazo, o no interceder y que Ibarra lo elija en el arco pensando en lo deportivo, si es que Romero y Javi García no terminan de convencer en los próximos entrenamientos. ¿Quién ataja contra Racing?