El emotivo posteo de la esposa de Valdez que enloqueció a los hinchas de Boca

En las últimas horas Boca Juniors presentó oficialmente a su primer (y por ahora único) refuerzo para la temporada 2023. Se trata del defensor paraguayo Bruno Valdez, quien no dirá presente en la Supercopa Internacional ante Racing y se sumará a la par de sus compañeros cuando estos retornen a Buenos Aires.

Este lunes por la tarde, tras realizarse con éxito los estudios médicos y luego de firmar su contrato, el paraguayo enfrentó los micrófonos en conferencias de prensa y brindó sus primeras palabras como nuevo jugador del Xeneize. Ahora, quien habló fue Magui Duarte.

La pareja del futbolista se expresó a través de su cuenta de Instagram con un emotivo posteo que enloqueció a los fanáticos de Boca. Con una serie de cinco imágenes que muestran el detrás de escena del video oficial que subió el club a sus redes, la mujer mostró todo su entusiasmo por la nueva etapa que comienza.

Para comenzar, la esposa de Valdez escribió: "Atajate cuando decis 'Señor , hágase tu voluntad y no la mía'. Porque simplemente hay cosas que no te caben en la cabeza y cuando más difícil se te ponen las cosas y queres soltar todo, ¡Dios te manda inmensidad de bendiciones!"

Además, en el mismo posteo añadió: " Inmensidad de cosas ¡INIMAGINABLES! Te mereces todo Bruno Valdez , sufriste tanto éstos últimos meses que éste regalo no es para cualquiera te lo mereces mi amor… Llámenme la esposa del 25 del Boca Juniors… no me importa… ésta camiseta no es para cualquiera y sé que vos la vas a portar a la altura en cada juego, en cada compromiso… ¡Me explota el corazón ! ¡Te amo intenso!"