El chef de Enzo Fernández reveló los sacrificios detrás del Golden Boy del Mundial

Este 17 de enero, a 24 horas de que se cumpla el primer mes de la obtención del Mundial de Qatar 2022 por parte de la Selección argentina, Enzo Fernández está cumpliendo 22 años. El mediocampista fue elegido el Golden Boy del certamen y, desde hace tiempo, los gigantes del fútbol europeo se pelean por contratar sus servicios.

Además de su gran calidad con la pelota, que no es ninguna novedad a la hora de hablar del tipo de jugador que es, el hombre surgido de las divisiones inferiores de River ha forjado su presente a base de mucho esfuerzo. En este contexto, quien graficó este aspecto de la vida del crack argentino fue Ricardo Ortiz.

Ortiz mostró su foto con Enzo Fernández en su cuenta de Instagram (@ricardodelrojook)

En su diálogo con Infobae, quien supo ser chef personal de Enzo Fernández hasta que emigró a Portugal, reveló detalles de la vida personal del Golden Boy de Qatar 2022: “Es muy responsable, se cuida un montón. No toma ni una gota de alcohol". Con respecto al asado, una de sus comidas favoritas, añadió: "Come muy poquito. Le daba mucho a la ensalada y comía un pedacito de entraña o uno de asado”.

Con respecto al trabajo silencioso que el campeón del mundo con la camiseta de la Selección realizaba post entrenamientos en River, destacó: “Él llegaba del club y se ponía a entrenar en la casa. Hacía doble turno allí. Venía un masajista, kinesiólogo o un preparador físico. Súper responsable. Él quería superarse y sentirse siempre bien. Eso lo vi en muy pocos chicos".

Ortiz, que supo trabajar como cocinero en AFA, contó que su relación con Enzo comenzó por intermedio de Esequiel Barco: “Cuando volvió del Atlanta United para jugar en River me llamó para cocinarle, que sea su chef personal. Empecé a cocinarle y le sacaba fotos y se las pasaba a Enzo, que son muy amigos. Él tenía una dieta, pero había cosas que no sabía cómo cocinarlas. Enzo me citó un día a la noche a su casa y ahí acordamos para empezar a trabajar. Esto fue a fines de febrero, principio de marzo”.