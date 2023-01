La sorpresiva frase de Scaloni sobre dirigir a otra selección campeona del mundo: "¿Por qué no? Es mi..."

Aunque todo parece indicar que llegará a un acuerdo con Claudio "Chiqui" Tapia, Lionel Scaloni no puso la firma para su renovación en la Selección argentina. La espuma del campeonato del mundo obtenido en Qatar todavía no bajó, pero la incertidumbre acerca del acuerdo impacienta a los hinchas. En una larga entrevista para El Partidazo de COPE, el pujatense no le cerró la puerta a dirigir a otro equipo de peso: la Selección española.

El entrenador campeón del mundo recibió en su casa al periodista Juanma Castaño y, a lo largo de poco más de una hora, tocó todos los temas acerca de la Albiceleste. Uno de ellos fue su renovación, ya que su vínculo expiró tras el Mundial: "En algún momento llegará, pero lo importante son otras cosas. Espero sentarme con el presidente cuando vuelva a Buenos Aires. Tengo la mejor relación con él y le agradezco la oportunidad que me dio. Ya anunciaré lo que tenga que anuncia", explicó sobre sus pasos a seguir.

Radicado en España hace muchos años, Scaloni conoce la Liga como pocos, ya que es ídolo del Deportivo La Coruña y tuvo un paso importante por Mallorca. Por eso, uno de los panelistas del programa le preguntó sobre la posibilidad de dirigir a la Roja en algún momento: "¿Por qué no entrenaría a la Selección española? Es mi segunda casa. Me siento parte de este país. Estoy casado con una española y los mejores años de mi vida los viví acá", sentenció.

"REUNIRME CON ÉL (TAPIA) PARA VER SI LLEGAMOS AL ACUERDO QUE QUEREMOS" bombazo de Lionel Scaloni sobre su renovación en la Selección argentina. ¿Seguirá?



Pese a esta declaración, el DT de 44 años afirmó que la Roja tomó la decisión correcta al no buscar a un seleccionador extranjero: "Creo que España hace bien en tener un técnico español", expresó.

Tras un decepcionante Mundial de Qatar 2022, Luis Enrique y la Real Federación Española de Fútbol decidieron que lo mejor era separar sus caminos. Casi de forma inmediata, Luis de la Fuente fue anunciado como su reemplazante. El nuevo DT es un desconocido para gran parte del mundo del fútbol, pero no para Scaloni: "De la Fuente me dio el curso de entrenador. Nos explicaba todas las dudas que teníamos. En cualquier momento que pueda, le iré a ver", aseguró.